Aurora Ramazzotti/ La nuova sfida televisiva con mamma Michelle Hunziker in Vuoi scommettere? (Verissimo)

Aurora Ramazzotti, Verissimo

Aurora Ramazzotti è pronta a lanciarsi verso una nuova sfida televisiva, che la vedrà al fianco della madre Michelle Hunziker. La figlia di Eros sarà infatti presente nel programma Vuoi scommettere? in qualità di inviata: i telespettatori potranno ammirarla dal prossimo 17 maggio su Canale 5. Ed è sempre sulla stessa emittente che sarà presente nel pomeriggio di oggi, sabato 5 maggio 2018, per partecipare come ospite a Verissimo. Per Aurora e Michelle la sfida è doppia, ma nulla in confronto a quanto Aurora sta vivendo lontano dalle telecamere. Durante l'incontro di presentazione del programma, racconta Vanity Fair, è stato inevitabile per la ragazza sentirsi sopraffatta dal carisma della madre. L'accusa di interromperla con costanza, detta con scherzo e serietà allo stesso tempo, potrebbe evidenziare quale difficoltà dovranno vivere madre e figlia nel lavorare gomito a gomito in questa nuova esperienza sul piccolo schermo. Aurora del resto ha già dimostrato le sue qualità come artista durante X Factor, assumendo la guida del Daily. Come se la caverà invece al fianco del colosso Hunziker?

IL GIUDIZIO DI MAMMA MICHELLE HUNZIKER

Il giudizio della madre per Aurora Ramazzotti è molto importante. L'unione fra le due è sempre stato evidente agli occhi di telespettatori e giornalisti, ed ora il loro rapporto è pronto a passare allo step successivo. Per Michelle Hunziker non ci sono dubbi sul fatto che la figlia sia un 'cavallo vincente', mentre Aurora si commuove sempre quando la madre apprezza le sue qualità artistiche. Il tutto senza dimenticare, riferisce a Il Corriere della Sera, che ogni genitore vede sempre il figlio come il migliore in assoluto. Non la Hunziker a quanto pare, che ad Aurora non ha risparmiato anche critiche e disappunti. Il loro rapporto ricco e costruito nel tempo con tanta forza è dovuto anche alla crescita di entrambi, senza dimenticare che la differenza d'età fra le due è poca. La figlia della conduttrice svizzera in particolare ha ricordato nel corso dell'intervista come l'adolescenza sia stata traumatica sotto quel punto di vista, tanto che a 19 anni ha deciso di andare a vivere da sola. Diventare adulta è stato cruciale per il miglioramento del loro rapporto, a cui si aggiunge anche una buona dose di fortuna.

LA NUOVA ESPERIENZA CON "VUOI SCOMMETTERE?"

La missione di Aurora Ramazzotti per la sua nuova esperienza televisiva con Vuoi scommettere? è di mettere la parola fine ai pregiudizi. In passato la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è stata infatti tacciata spesso di essere avvantaggiata in quanto figlia d'arte, un cliché che in Italia è fra i più quotati. Anche per questo i famosi 'figli di' fanno spesso fatica ad emergere ed a farsi benvolere dal pubblico, un'impresa che Aurora ha già avuto modo di assaggiare nella sua complessità ancora prima del suo ultimo lavoro per Sky Uno e X Factor. Non nasconde tuttavia, come riferisce in conferenza stampa, di essere consapevole di aver potuto avere una facilitazione in più rispetto a tanti altri giovani emergenti e del tutto sconosciuti, ma ora è arrivato il momento di dimostrare che solo la bravura le permetterà di ritagliarsi uno spazio tutto suo nella televisione italiana. Gli ultimi tre anni di lavoro in particolare le sono serviti per confermare a se stessa di voler proseguire su questa strada.

