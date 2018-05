BEAUTIFUL / Anticipazioni puntata 5 maggio 2018: Bill darà fuoco alla Spectra?

Beautiful, anticipazioni puntata 5 maggio 2018: Bill continuerà a portare avanti il suo piano per distruggere la Spectra e costruire il grattacielo dei suoi sogni, mentre Sally...

05 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Beautiful

La lunga settimana di programmazione di Beautiful si concluderà con l’appuntamento di domani, una puntata che si preannuncia imperdibile nella quale il pubblico delle celebre soap opera di Canale 5 potrà assistere a una serie colpi di scena. Bill, infatti, al contrario di ciò che continua a riferire a Liam, non ha alcuna intenzione di restare con le mani in mano mentre Sally continua a far di tutto affinché la sua collezione abbia successo; il magnate, infatti, nutre ancora la speranza di costruire, al posto della nota casa di moda Spectra, un imponente grattacielo e per farlo è determinato a non guardare in faccia a nessuno. Per questo motivo continuerà a tramare nell’ombra assieme a Justin per appiccare un incendio all’interno dei locali di proprietà di Sally, con la speranza di convincere la giovane erede della Spectra a mollare una volta per tutti il sogno che già in passato fu della sua amatissima zia. Ci riuscirà?

SALLY A UN PASSO DALLA NUOVA SFILATA, MA...

Siamo finalmente arrivati alla vigilia della tanto attesa sfilata organizzata dalla Spectra Creation, un appuntamento imperdibile per i protagonisti di Beautiful, che potrebbe rilanciare le sorti della celebre casa di moda fondata dall’indimenticabile Sally Spectra. Ciò che la giovane Sally non sa è che Bill spencer, determinato a mettere le mani sul suo edificio, sta tramando alle sue spalle, e pur di metterle i bastoni fra le ruote è pronto ad attentare alla vita di tutto il suo staff. Ignara del perfido proposito del magnate, Sally continuerà a organizzare tutto nei minimi dettagli, caricando di aspettative tutta la sua squadra, con la speranza di poter rilanciare il suo marchio e ottenere un posto nell’olimpo dei migliori. Ci riuscirà? Intanto, Thomas prenderà una decisione molto importante: il suo posto, per il momento è a New York e per questo motivo non parteciperà alla sfilata di Sally.

