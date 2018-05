Ballando con le stelle 2018/ Diretta semifinale: ospiti Ryan Reynolds e Josh Brolin. Chi saranno i finalisti?

Ballando con le stelle 2018, diretta semifinale 5 maggio: Ryan Reynolds e Josh Broslin ospiti, Ivana Trump e Rossano rubicondi ballerini per una notte. Chi saranno i finalisti?

05 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Milly Carlucci

Grande attesa per la semifinale di Ballando con le stelle 2018. Oggi, sabato 5 maggio, alle 20.35, Milly Carlucci conduce il penultimo appuntamento con il programma di Raiuno. Ad affiancare la conduttrice ci sarà come sempre Paolo Belli che, con la Big Band accompagneranno le performance delle coppie in gara. A giudicare tutte le esibizioni sarà la giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. A bordo pista, come commentatori fuori dal campo, ci saranno Sandro Mayer e Roberta Bruzzone. Non mancheranno, inoltre, le incursioni ballerine di Robozao. L’ultima parola spetterà comunque al pubblico che potrà Televoto potrà decretare, di volta in volta, la coppia eliminata esprimendo la propria preferenza attraverso i numeri: 894.001 da telefono fisso (al costo di euro 0,51 IVA inclusa), oppure inviando un sms allo 475.475.1 da telefono mobile.

BALLANDO CON LE STELLE 2018: GLI OSPITI DELLA SEMIFINALE

Per la semifinale di Ballando con le stelle 2018, Milly Carlucci cala un poker internazionale. I ballerini per una notte saranno Rossano Rubicondi e Ivana Trump. I due si sono sposati nel 2008. Nonostante il loro rapporto sia finito, sono ancora in ottimi rapporti e, questa sera, scenderanno insieme sulla pista dell’Auditorium Rai del Foro Italico. La coppia affronterà un vero e proprio tour de force per imparare in poche ore una complicata coreografia. La performance sarà giudicata da Sandro Mayer. Il punteggio ottenuto sarà assegnato ad una delle coppie in gara che avrà così un vantaggio rispetto alle altre coppie concorrenti. Ospiti speciali della semifinale di Ballando con le stelle 2018 saranno Ryan Reynolds e Josh Brolin che presenteranno il sequel di Deadpool, il film tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel.

LE COPPIE IN GARA

Sono otto le coppie che si esibiranno nel corso della semifinale di Ballando con le stelle 2018 e che tenteranno di conquistare la finalissima che andrà in onda sabato 19 maggio per lasciare spazio, sabato 12 maggio, alla finale dell’Eurovision Song contest 2018. A scendere in pista saranno così: Akash Kumar e Veera Kinnunen; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Cesare Bocci e Alessandra Tripoli; Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Massimiliano Morra e Sara Di Vaira; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. Chi riuscirà a conquistare la finalissima? A deciderlo sarà il pubblico.

IL TORNEO DI BALLANDO CON TE

Nel corso della semifinale del 5 maggio si concluderà il torneo Ballando con te. La gara dedicata alle persone comuni vedrà scendere in pista i migliori ballerini di questa edizione. Sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico, si sfideranno per il gradino più alto del podio: I Fratelli Gargarelli, Aurora Nobile, Susy Dance Company, Sara Verrocchio. Le performance dei concorrenti saranno accompagnate dalla Big Band di Paolo Belli. Chi sarà il vincitore del torneo di Ballando con te? Lo scopriremo questa sera.

© Riproduzione Riservata.