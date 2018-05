Baye Dame Dia/ Il ragazzo torna in tv dopo l'espulsione al Grande Fratello (Verissimo)

Il nome di Baye Dame Dia rimarrà nella storia del Grande Fratello 15 e della televisione italiana in tema di reality. Non si tratta tuttavia di un ricordo positivo in questo caso, data la forte ondata di polemiche che l'italo-senegalese ha sollevato grazie al famoso scontro con Aida Nizar Delgado. Il web è insorto contro il concorrente, che è stato squalificato nell'ultima diretta del programma, per via dei suoi comportamenti vicini ad atti di bullismo. Questo pomeriggio, sabato 5 maggio 2018, Baye Dame Dia racconterà a Verissimo quanto questo episodio sconcertante abbia trasformato quello che era il suo grande sogno in un vero e proprio incubo. L'ex concorrente non si tira indietro di fronte alle proprie colpe e così come sottolineato subito dopo l'espulsione, è consapevole di aver sbagliato e di non avere alcuna giustificazione. Allo stesso tempo gli ha permesso di capire come quei mostri del passato, confidati al pubblico televisivo proprio grazie alla videoclip realizzata per il GF 15, non siano mai del tutto scomparsi. Le provocazioni hanno sempre fatto parte della vita di Baye Dame, che fin da piccolo si è sentito isolato, umiliato e maltrattato. 'Scimmia' è uno degli epiteti che si è sentito rivolgere da coetanei e estranei, uno spettro che ha continuato a covare nell'ombra e che in qualche modo la concorrente spagnola è riuscita a far riemergere dalla nebbia. Per questo, secondo Baye Dame, non sarebbe riuscito a frenare lo scoppio d'ira di fronte alle accuse ingiuste di Aida.

L'AVVENTURA AL GRANDE FRATELLO FINITA MALE...

Per diversi giorni Baye Dame Dia e gli altri concorrenti del Grande Fratello 15 hanno creduto di essere dalla parte del giusto e che alla fine Aida Nizar Delgado sarebbe stata espulsa per il suo comportamento. Una percezione distorta della realtà dovuta all'atmosfera ovattata e particolare collegata alla convivenza nella Casa, una struttura isolata e quindi una sorta di piccola dimensione all'interno di un mondo più vasto. Per questo fino all'ultimo momento, prima di capire che sarebbe stato squalificato, Baye Dame ha continuato a credere di aver solo reagito al comportamento scorretto della Nizar. Ritornato alla realtà di tutti i giorni, Baye Dame ha sentito telefonicamente la madre biologica, che sta ancora in Senegal con il resto della "famiglia africana", come sottolinea il ragazzo nella sua intervista a Verissimo. Non è stato un contatto piacevole, anche se questa esperienza in tv ha permesso ai familiari di scoprire un volto rimasto nascosto del ragazzo italo-senegalese. "Hanno sempre voluto vedere quello che piaceva a loro di me", sottolinea a Silvia Toffanin, sicuro che ora la verità sia emersa del tutto. Non esclude del resto di poter avere un chiarimento con Aida una volta che la spagnola uscirà daalla Casa, soprattutto per mettere fine ad un dubbio che lo accompagna in questi giorni: la Nizar indossa una maschera?

