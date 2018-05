CARLOS MARIA CORONA, FIGLIO DI FABRIZIO E NINA MORIC / "Non sta bene, ha bisogno di sua madre"

Nina Moric ha perso l'affidamento del figlio Carlos Maria Corona, nato dalla sua relazione con Fabrizio: la richiesta disperata attraverso l'intervista al settimanale Chi.

Nina Moric e Fabrizio Corona

Continuano gli appelli disperati di Nina Moric per riavere la custodia del figlio Carlos Maria, nato dalla relazione con Fabrizio Corona. Circa tre anni fa, in seguito a quello che la modella croata ha definito un incidente (ma che, invece, i referti ufficiali dell'ospedale hanno identificato come un tentativo di suicidio) il ragazzo è stato tolto dalla custodia della madre e affidato alle cure di nonna Gabriella Corona. Una decisione che Nina Moric non ha mai accettato, come da lei confermato ulteriormente nella recente intervista rilasciata al settimanale Chi. In essa, l'ex signora Corona ha confermato che il ragazzo non sta bene, chiedendo che gli venga concesso di tornare a casa al più presto: "Mio figlio Carlos Maria non sta bene, ha bisogno di sua madre, da quando ci hanno separati, sono passati ormai tre anni, Carlos ha chiuso con l'affetto, si è dissociato dalle emozioni perché non vuole soffrire più".

L'APPELLO DI NINA MORIC

Nell'intervista a Chi, Nina Moric ha chiesto alle istituzioni di rivedere le precedenti decisioni. Un figlio, infatti, non può essere separato dalla madre: "L'atrocità di quello che mi stanno facendo non ha limiti e io non smetterò mai di combattere per mio figlio perché sono sua madre e lo amo più della mia vita, voglio solo che torni a casa sua. Questo massacro deve finire, c'è un bambino che soffre per colpa di un sistema che ha fatto i calcoli sbagliati". In tutto questo non poteva mancare una chiara accusa a Gabriella Corona, che ha chiesto la custodia di Carlos Maria, persino contro il volere del suo stesso figlio Fabrizio: "Non porto rancore verso Gabriella Corona, ma come fa una madre a fare la guerra a un'altra madre? Se fosse stato vivo il padre di Fabrizio, Vittorio Corona, si sarebbe vergognato di quello che mi stanno facendo, lui era un grande uomo. Persino Fabrizio ha detto: 'Lasciate Carlos a Nina, è una buona madre'. Mi conosce e ritiene che nostro figlio debba tornare da me".

