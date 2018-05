Carolyn Smith ha il cancro/ Senza turbante per dare coraggio a tutte le donne (Ballando con le stelle 2018)

Carolyn Smith si è presentata a Ballando con le stelle 2018 con la testa completamente rasata, per dare forza a tutte le donne che affrontano la sua stessa malattia.

Carolyn Smith

Carolyn Smith ha deciso di inviare un grande messaggio al pubblico di Ballando con le Stelle 2018, specialmente a chi sta affrontando la sua stessa lotta. La Presidente di giuria ha infatti deciso di non indossare cappello o parrucca per i quarti di finale, scegliendo di mettere in mostra con coraggio, come ha sottolineato, la propria chioma. Una decisione che le ha permesso anche di invitare le persone a non mollare mai. La Smith ha inoltre espresso un personale rammarico nel non poter vedere sulla pista da ballo Amedeo Minghi per altri due mesi, sicura che altrimenti avrebbe potuto migliorare ancora di più. La Presidente è stata la prima a sottolineare che il giudizio della giuria sarebbe stato più severo, arrivati a questo punto della gara. La tecnica ormai dovrebbe essere consolidata per tutti i concorrenti, specialmente per chi ha già dimostrato ampie abilità su pista come Cesare Bocci. La Smith ha infatti notato che l'attore ha avuto qualche incertezza, soprattutto per via di un cedimento improvviso della caviglia. Ed è arrivato il momento di pretendere di più, qualcosa che vada oltre la coreografia e il pathos. Ancora una volta la Smith si è lanciata in difesa di Giovanni Ciacci e contro le accuse di Guillermo Mariotto, sottolineando come sia l'unica a poter discutere delle tecniche di ballo e nello specifico della modalità della Rumba ballata dal concorrente.

Carolyn Smith: sorridente e severa

Sorridente e severa allo stesso tempo, Carolyn Smith non ha mai cambiato il suo modus operandi a Ballando con le Stelle 2018. Equa e giusta, si è dimostrata spesso anche di manica larga nei confronti di concorrenti criticati dal resto della giuria. Non è una novità che la Smith guardi più il lato tecnico del ballo di ogni coppia, data la sua forte esperienza nella disciplina, ma ha comunque deciso di sottolineare come in quest'ultima parte del programma sia necessario essere meno morbidi con i concorrenti. Per questo ha messo in luce anche piccoli errori e sfumature che nelle prime puntate ha messo in secondo piano. Nell'ultimo appuntamento con la competizione non sono mancati anche gli scontri, come quello con Stefano Oradei. Agli occhi della giudice, il ballerino professionista ha cercato di difendere in modo inaccettabile l'allieva Gessica Notaro, a cui è stato fatto un appunto per alcuni passi del suo Quick Step. Anche se Oradei ha cercato di giustificare una certa mancanza, dovuto a un problema di vista della concorrente, la Smith non ha voluto sentire ragioni. Ed è stata forse una delle poche volte in cui la Presidente ha reagito con estrema severità nei confronti del corpo di ballo di professionisti, tanto che lo stesso Oradei non ha potuto nascondere uno sguardo di sorpresa. L'atteggiamento della Smith di contro non stupisce di certo i telespettatori, che nel corso di tante edizioni l'hanno vista sfoderare le unghie con i colleghi giudici.

