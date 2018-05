Cinzia Primatesta/ La moglie di Antonino Cannavacciuolo: mamma, imprenditrice e musa dello chef stellato

05 maggio 2018 Anna Montesano

Antonino Cannavacciuolo e sua moglie Cinzia Primatesta

Antonino Cannavacciuolo è ormai una grande star del mondo culinario italiano e non solo. Ma dietro ad ogni grande uomo c'è sempre una grande donna. In questo caso, la donna in questione si chiama Cinzia Primatesta. La moglie e ispirazione di Cannavacciuolo è una donna determinata, che cura col marito gli affari delle attività dello chef stellato e che è anche mamma dei suoi due bambini, Elisa di 9 anni e Andrea di 4 anni. Cinzia, in un'intervista di qualche tempo fa, ha sottolineato quanto sia grande e forte l'amore di suo marito per la cucina che mai però supera quello per gli affetti e la famiglia. “La crescita di Tony, dal punto di vista creativo, credo sia inarrestabile ma per il resto" ha dichiarato la Primatesta su Antonino Cannavacciuolo per il magazine di Villa Crespi, la bellissima location dov'è sita la principale attività dello chef e della sua compagna.

Cinzia Primatesta e quella previsione su Cannavacciuolo

"Tra 5 anni, lo vedo come ora: curioso, determinato, maturo, interessato e istintivamente capace di creare giocando con i gusti i sapori e i colori, le prelibatezze che lo distinguono da sempre." dichiara ancora Cinzia Primatesta, moglie di Antonico Cannavacciolo, chef stellato e star, tra l'altro, di programmi come Masterchef Italia e Cucine da incubo. "Come ogni artista, credo sia difficile esprimersi riguardo al suo futuro, conoscendolo so con certezza che si circonderà delle cose a lui più care, la famiglia, una nidiata di bambini ed uno specchio d’acqua…i suoi “ingredienti” speciali per esprimersi e realizzarsi al meglio", dichiara ancora la donna, con una previsione perfettamente azzeccata.

