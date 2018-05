DEEP RISING - PRESENZE DAL PROFONDO/ Su Rete 4 il film con Treat Williams (oggi, 5 maggio 2018)

Deep Rising-Presenze dal profondo, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 5 maggio 2018. Nel cast: Treat Williams, Famke Janssen e Anthony Heald, alla regia Stephen Sommers.

05 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE FAMKE JANSSEN

La seconda serata di Rete 4, dalle 23.30, si tinge di horror con il film Deep Rising - Presenze dal profondo, che è stata interpretata da Treat Williams, Famke Janssen, Anthony Heald, Kevin J. O'Connor, Wes Studi e Derrick O'Connor. La pellicola è stata diretta nel 1998 da Stephen Sommers, lo stesso regista di film action e d'orrore come Van Helsing, Il luogo delle ombre, La mummia, Mowgli - Il libro della giungla e Le avventure di Huck Finn. Basato su soggetto e sceneggiatura ideati dallo stesso Stephen Sommers, nel nostro Paese il film è stato distribuito da Medusa Film. Il personaggio principale di John Finnegan è stato interpretato da Treat Williams, interprete cinematografico e televisivo noto principalmente per i suoi ruoli da protagonisti in serie tv come Everwood, White Collar e American Odyssey. La sua ultima apparizione cinematografica risale al 2014 con il film Missione suicida. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DEEP RISING - PRESENZE DAL PROFONDO, LA TRAMA DEL FILM

Il comandante John Finnegan ha il compito di portare a destinazione, presso un carcere di massima sicurezza, un gruppo di pericolosi terroristi internazionali. Un improvviso guasto ai motori, però, costringe Finnegan a cercare soccorso presso la nave da crociera Argonautica, che nel frattempo è stata sabotata da un personaggio misterioso che ha interrotto qualsiasi comunicazione satellitare. Finnegan e parte dei terroristi, una volta a bordo dell'Argonautica, scoprono che la nave è completamente deserta, con equipaggio e passeggeri scomparsi nel nulla. Intanto le due persone rimaste a bordo della Saitan (un terrorista e Joey, compagna di Finnegan) vengono aggredite da una sorta di mostro marino e prontamente tratte in salvo da Finnegan. Intanto vengono ritrovati ancora vivi due membri dell'equipaggio dell'Argonatuica che informano Finnegan della presenza di terrificanti mostri marini. Al gruppo non resta che unire le forze per tentare di tornare a casa sani e salvi.

