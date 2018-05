ELISA TOFFOLI/ Protagonista dell'esibizione corale con la squadra bianca, video ( Amici 2018)

Elisa Toffoli torna nel serale di Amici per dare vita a una esibizione corale con la squadra bianca. come se la caverà l'amatissima ex coach nel quinto appuntamento del talent di Canale 5?

05 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Elisa Toffoli ad Amici

Dopo aver rivestito con successo il ruolo di coach nella passata stagione del talent di Maria De Filippi, Elisa Toffoli torna nel serale di Amici, e questa volta in qualità di ospite. La nota cantante, infatti, sarà la protagonista del momento dedicato all'esibizione corale, che la vedrà portare in scena uno dei suoi successi più importanti, duettando con gli allievi che compongono la squadra bianca. Proprio per questo motivo, negli ultimi giorni Zic, Irama, Emma Muscat e Biondo si sono allenati sulle note di "A modo tuo", una canzone che li ha visti tutti e quattro attorno al pianoforte, intenti a realizzare qualcosa di unico. Zic, infatti, a un certo punto ha proposto al suo insegnante di inserire nel brano un coro a cappella, una breve esibizione da realizzare senza musica, che a suo parere potrebbe rivelarsi vincente. Elisa Toffoli, nella performance di questa sera, accetterà di dare spazio le modifiche proposte dal cantante dei bianchi?

L'ENTUSIASMO DEI BIANCHI, VIDEO

Elisa Toffoli sarà la protagonista della prima fase della quinta puntata del serale di Amici 2018, dove porterà in scena una esibizione corale, accompagnata dai cantanti e dai ballerini che compongono la squadra bianca. In questa prima fase della gara, come sempre, gli allievi saranno giudicati dai membri della commissione esterna, che dopo aver valutato attentamente le performance realizzate nel corso della prova, stabiliranno chi avrà la possibilità di accedere al secondo step della serata e chi, invece, dovrà fermarsi in attesa del verdetto definitivo. Ad annunciare la presenza di Elisa Toffoli nel serale di Amici è stata la produzione, che proiettando un video in saletta ha rivelato ai bianchi il nome dell'artista con la quale si sarebbero dovuti confrontare nella nuova puntata. La presenza dell'amatissima ex coach, come comprensibile, ha riempio di entusiasmo gli allievi della squadra bianca, che si sono messi immediatamente all'opera per realizzare la migliore esibizione di sempre (qui il filmato).

© Riproduzione Riservata.