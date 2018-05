EVIL NANNY - UNA FAMIGLIA IN PERICOLO/ Su Rete 4 il film con Lindsay Elston (oggi, 5 maggio 2018)

Evil Nanny - Una famiglia in pericolo, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 5 maggio 2018. Nel cast: Lindsay Elston e Nicole Streling, alla regia Jared Cohn. Il dettaglio.

05 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST LINDSAY ELSTON

Il film Evil Nanny - Una famiglia in pericolo va in onda in prima visione Tv su Rete 4 oggi, sabato 5 maggio 2018, alle ore 21,15. Una pellicola thriller e drammatica che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2016 ed è stata diretta da Jared Cohn, regista americano particolarmente noto negli Stati Uniti per aver curato la regia di film come Street Survivors: The True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash, Buddy Hutchins e Underground Lizard People. Il cast del film è invece composto da Lindsay Elston, Nicole Streling, Matthew Pohlkamp, Cooper Fontaine e Stephne Barrington. Il personaggio protagonista è stato interpretato da Lindsday Elsont, attrice cinematografica americana classe 1992, nota principalmente per questo ruolo ed apparsa in altri film di discreto successo come Shadows of dead, Somethign stolen e Atlantic Rim. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

EVIL NANNY - UNA FAMIGLIA IN PERICOLO, LA TRAMA DEL FILM

Fay e suo marito Tim si sono da poco trasferiti nella residenza che la nonna della ragazza ha lasciato in eredità ad entrambi. La coppia vive assieme ai suoi due figli ma, a causa dei numerosissimi impegni lavorativi che occupano le loro giornate, Fay è costretta ad assumere una baby sitter che possa badare ai piccoli in loro assenza. Fay e Tim assumono così la giovanissima Jen che, dietro la sua solarità ed apparente armonia, cela un lato oscuro che ben presto verrà svelato. Quest'ultima, in realtà, non è chi dice di essere. Dopo aver distrutto l'appartamenteo in cui abitava in precedenza senza un apparente motivo, la giovane ha infatti cambiato identità, assumendo il nome di Jen. Fay e Tim, compresa la gravità della situazione, tenteranno in tutti i modi di liberarsi di Jen. Ma l'impresa sembra tutt'altro che di semplice risoluzione.

