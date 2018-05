Emma e Biondo stanno insieme/ Amici 2018 serale dopo l’esibizione di coppia arriva un altro duetto? (5 maggio)

Emma Muscat e Biondo, serale di Amici 2018: dopo la passionale esibizione di coppia terminata con un bacio, arriva un altro duetto? Staremo a vedere cosa accadrà.

05 maggio 2018 Valentina Gambino

Biondo ed Emma, nuovo duetto?

Biondo ed Emma Muscat sono la prima coppia ufficiale nata ad Amici 2018. La talentuosa ragazza e il rapper con un passato da cuoco, hanno in comune la passione per la musica e la volontà di trionfare nel talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. E mentre il rapper ha ricevuto ben tre proposte da case discografiche, la sua fidanzata ne ha ricevuta una, nonostante la potenza vocale. Nel corso delle passate puntate in prime time, Emma e Biondo hanno fatto impazzire gli estimatori durante una performance musicale terminata proprio con un passionale bacio che ha confermato l’amore tra i due giovani allievi della Squadra Bianca. Dal principio infatti, proprio il biondino “che si fa i viaggi mentre canta”, era nella Squadra Blu ma poi ha chiesto di cambiarla per proseguire il suo percorso accanto alla sua amata. Sulle note della hit di Adele, Someone Like You, i due ragazzi hanno letteralmente fatto impazzire il web, con un bacio finale che ha fatto sognare gli estimatori e fatto storcere il naso agli haters.

Emma e Biondo hanno appassionato gli estimatori lo scorso sabato con la canzone di Adele. Mentre la ragazza cantava il ritornello, il suo fidanzato ha creato delle barre ad hoc, concludendo con un bacio che non lasciava spazio a dubbi (qualora qualcuno non avesse ancora capito…). I due allievi della Squadra Bianca del serale di Amici 2018, si sono innamorati già durante la parentesi pomeridiana del programma. Lei infatti, per amore del rapper ha lasciato il fidanzato scatenando anche una piccola polemica social che non è passata inosservata. Il bacio pubblico quindi, ha ufficializzato appieno un sentimento nascente trasformandolo in qualcosa di ufficiale nonostante la giovane età. “Bellissimo vedervi così”, ha commentato Alessandra Amoroso dopo la loro esibizione. Anche Simona Ventura la pensava nella stessa maniera esclamando: “Meravigliosi, una coppia complementare e che si ama”. Questa sera duetteranno nuovamente insieme oppure si riapriranno le polemiche con Heather Parisi?

