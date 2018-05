Ermal Meta/ Nuove polemiche con Biondo al serale di Amici 2018?

Ermal Meta è pronto a mettere da parte Lisbona e l'Eurovision Song Contest per tornare ad Amici 17 e prendere parte al serale anche con un duetto, cosa canterà?

05 maggio 2018 Hedda Hopper

E alla fine ci sarà. A sciogliere il dubbio sulla presenza di Ermal Meta ad Amici 2018 nel serale di questa sera è stato Davide Maggio. Proprio mentre sui social il cantante ha annunciato la partenza per Lisbona, dove è impegnato all'Eurovision Song Contest, arrivava la notizia sui social del suo ritorno a Roma proprio domani per prendere parte al serale di Amici 17 che vede al centro una doppia sfida a squadre e, soprattutto, più di un'eliminazione. Il cantante vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, ha fatto davvero i salti mortali per essere presente nel programma e questa sera salità sul palco per duettare con i ragazzi. Salvo imprevisti proprio lui questa sera dovrebbe scendere in campo al fianco della squadra blu visto che con i bianchi (e Biondo soprattutto) non ha molto feeling. Dall'altra parte si scontrerà con l'amica e collega Elisa che proprio con lui ha condiviso il palco qualche settimana fa.

ERMAL META TORNA AD AMICI PER DUETTARE CON I RAGAZZI

Ermal Meta nei giorni scorsi è stato assente e lo stesso succederà sabato prossimo, il 12 maggio, visto che proprio quella stessa sera sarà in diretta su Rai4 con la finale dell'Eurovision Song Contest in cui si esibirà al fianco di Fabrizio Moro nella loro nuova versione di "Non mi avete fatto niente". Questa settimana gli toccerà fare la spola tra l'Italia e Lisbona dove quest'anno andrà in scena proprio la finalissima dell'evento a cui Ermal Meta può partecipare dopo la vittoria al Festival di Sanremo. La vita di Meta è davvero diventata frenetica e proprio a questo in molti riconducono anche la fine della sua decennale storia con la speaker, Silvia Notargiacomo. I due si sono lasciati dopo dieci anni insieme ma, al momento, non ci sono dettagli ufficiali su cosa abbia spinto la coppia a chiudere il loro rapporto. Sarà la musica l'unica compagna di Meta nei prossimi mesi? Sicuramente fino a inizi giugno è impegnato con Amici 17 e poi i suoi fan potranno ascoltarlo dal vivo nelle prossime tappe del suo tour magari dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest.

LO SCONTRO CON BIONDO

Nei giorni scorsi anche Ermal Meta ha detto la sua su Biondo. Il cantante non lo ritiene all'altezza del serale e nemmeno degno di essere chiamato cantante visto che in queste settimane non ha fatto altro che stonare. Secondo Ermal Meta il biondino non ha il carisma che vede in lui Simona Ventura ed è d'accordo con Heather Parisi quando dice che non solo non ha niente di bello o che possa spingerli a comprare i suoi dischi ma anche che con l'auto-tune ha fatto un torto agli altri usando in gara uno strumento che lo aiuta a barare, come una sorta di doping. I due si trovano d'accordo su questo e sicuramente Meta potrebbe tornare a dire la sua sulla questione visto che, proprio la scorsa settimana, durante il voto, era assente in studio per via dell'impegno all'Eurovision. Si prevedono nuove polemiche?

