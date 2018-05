FILIPPO BISCIGLIA / È guarito dal morbo di Perthes: "Da allora ho dato il massimo in tutte le cose"

Filippo Bisciglia da bambino ha sofferto del morbo di Perthes, che lo ha obbligato a trascorre due anni senza muovere le gambe: i ricordi nell'intervista a Uomini e donne Magazine.

05 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Filippo Bisciglia

Lo abbiamo conosciuto al Grande Fratello e apprezzato nel ruolo di conduttore di Temptation Island e di concorrente a Tale e Quale Show. Filippo Bisciglia appare sereno e in splendida forma anche se in passato ha dovuto affrontare un periodo particolarmente complicato a causa di una grave malattia di cui ha sofferto quando era bambino. Per la prima volta ne ha parlato lui stesso a Uomini e donne Magazine, raccontando la terribile prova superata durante l'infanzia: "Quando ero piccolo ero affetto dal morbo di Perthes. Non fu un periodo bellissimo della mia vita". Tale morbo, che colpisce i bambini soprattutto nella fase prescolare, causa una ridotta mobilità dell'anca con evidenti conseguenze nei movimenti degli ari inferiori: "Il morbo di Perthes è una malattia che causa una decalcificazione dell'anca e ti costringe a non camminare. Per un anno e mezzo, dai due anni in poi, non ho potuto muovere le gambe".

FILIPPO BISCIGLIA E LE SOFFERENZE PER IL MORBO DI PERTHES

Nell'intervista a Uomini e donne Magazine, Filippo Bisciglia ha chiarito di essere riuscito a superare quella prova grazie ad un dottore, che gli ha proposto una cura alternativa: "Mia madre si affidò al Dottor Milella che stava sperimentando una nuova cura, molto più lunga, ma che mi avrebbe permesso di non rinunciare alle mia gambe. Grazie a lui sono diventato il primo bambino ad aver sconfitto il morbo di Perthes in questo modo. Fino all'inizio dell'adolescenza sono stato costretto ad andare tutte le settimane a fare i controlli". Tutto andò per il meglio anche se sia lui che la madre hanno in qualche modo voluto cancellare quel periodo di grandi sofferenze: "Poi mia madre buttò tutte le foto che mi ritraevano dai due ai cinque anni. Di quel periodo non ricordo nulla, solo il viso di questo dottore e un grande neo che aveva vicino al naso". Quanto accaduto fece cambiare il modo di vivere di Filippo che è cresciuto con una grande convinzione: dare il massimo in tutte le cose.

