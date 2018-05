FRANCISCO PORCELLA e ANASTASIA KUZMINA/ Stanno insieme! "C'è sintonia" (Ballando con le stelle 2018)

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina hanno dichiarato in diretta a Ballando con le stelle 2018 il loro reciproco amore, scoppiato tra un passo e l'altro.

L'edizione del 2018 di Ballando con le stelle sembra essere l'edizione perfetta per far sbocciare degli amori intensi e passionali. Se i rumors stanno spettegolando sempre di più su Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, certo non possono fare lo stesso con l'altra coppia di bellissimi: Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina. Il perché è molto semplice: i due, durante l'ultima puntata sono usciti allo scoperto e hanno dichiarato a tutta Italia il loro amore reciproco incondizionato. Erano mesi e mesi che il gossip rumoreggiava riguardo a loro e alla fine la verità è venuta finalmente allo scoperto. La bellissima ballerina ha mimato il gesto del cuore rivolto al suo Francisco, una vera e propria dichiarazione d'amore che non ha lasciato spazio ad alcun fraintendimento possibile. Sui social network, poi, gli strascichi romantici si sono susseguiti uno dopo l'altro: insomma, non c'è più dubbio alcuno. E' amore! Qui il video della loro performance.

FRANCISCO PORCELLA e ANASTASIA KUZMINA: 'CI AMIAMO'

Un surfista e una ballerina: difficile immaginare una coppia più sportiva, sana e bella di così. Moro lui, bionda lei: insomma l'uno completa l'altro in un perfetto e calibrato incastro. Come dicevamo in precedenza, sui social network l'amore ha continuato a fare faville e a dare (qualora ce ne fosse bisogno) delle chiarissime conferme sulla loro attuale situazione sentimentale. Sui social network Francisco Porcella ha ammesso la profondità di questo sentimento nato nell'ultimo periodo: "Anastasia mi piace tanto, con lei sto bene e mi sento praticamente a casa. I suoi sono occhi bellissimi e pieni di vita." A queste belle parole risponde la stupenda ballerina, che inserisce un pizzico di malinconia nelle sue dichiarazioni: "Il nostro rapporto è una cosa bellissima, ma come tutte le cose belle ho paura che finisca presto." E, nel frattempo, le foto e i video sui social si sprecano... come è abitudine di oggi, l'amore è anche social e virtuale.

NON SOLO BALLO

Prima della sua partecipazione a Ballando con le stelle certamente in pochi conoscevano il surfista dalle origini italiane Francisco Porcella. Questo chiaramente non per ignoranza ma per il semplice fatto che il nostro Paese è inondato da un unico sport, il calcio, che è totalizzante e che fagocita praticamente tutto. Surf incluso. Qualora non lo sapeste, comunque, il fidanzato di Anastasia Kuzmina è un classe 1986 (32 primavere, quindi) ed è nato a New York da una famiglia di origini italiane. A 14 anni ha convinto la famiglia a trasferirsi nelle bellissime Hawaii per poter diventare un surfista professionista. E ci è riuscito, con grandissimi risultati: qualche anno fa Porcella è stato in grado di cavalcare un onda della bellezza di 22 metri. Questo ragguardevole traguardo gli è valso il titolo di XXl Biggest Wave Award Champion, un titolo che mai nessun italiano aveva raggiunto prima di allora. E adesso, assieme alla carriera, ha anche l'amore... e che amore!

