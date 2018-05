Fabrizio Corona/ Belen Rodriguez e Silvia Provvedi amori e rapporti che fanno ancora discutere (Verissimo)

Fabrizio Corona, l'ex paparazzo vive una storia d'amore veramente bella con Silvia Provvedi anche se ora le cose sembrano essersi complicate. La ragazza ne parlerà su Canale 5 (Verissimo)

Fabrizio Corona, Verissimo

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez, un binomio che non cesserà mai di interessare i paparazzi. L'ex coppia è sempre stata al centro dell'interesse delle riviste di cronaca rosa, anche se il loro rapporto è crollato definitivamente diversi anni fa. Una posizione che entrambi hanno mantenuto immutata nel corso del tempo e che continua lo stesso a far discutere. Lo evidenzia Silvia Provvedi, attuale compagna di Corona, nella sua intervista a Verissimo, che andrà in onda su Canale 5 questo pomeriggio, sabato 5 maggio 2018. Belen non è mai stato un problema nel rapporto fra la Provvedi e Corona, anche se negli ultimi giorni le testate nazionali si sono scaldate di fronte ad un presunto ritorno di fiamma. A causa di un incontro avvenuto in solitaria fra l'ex re dei paparazzi e l'argentina e per via di una dichiarazione di Belen in seguito all'avvistamento, sul desiderio di non voler rinunciare all'ex fidanzato. L'abbraccio paparazzato da Chi ha sollevato qualche sbotto d'ira della tangera che, come ricorda Il Messaggero, vede l'assalto dei giornalisti come una provocazione psicologica.

LA STORIA D'AMORE CON SILVIA PROVVEDI

Sulla possibile fine della relazione fra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si discute ormai da diverse settimane. La crisi in atto fra la coppia è saltata agli occhi dei paparazzi già a metà aprile, quando Corona ha incontrato in segreto l'ex fidanzata Belen Rodriguez. Secondo TgCom24, in quello stesso periodo la Provvedi aveva già lasciato l'appartamento di Milano che condivideva con il compagno. Un sospetto che unito alla presenza da single di Corona al Fuorisalone, aveva alimentato i dubbi. Un colpo di scena se si considera che agli occhi di tutti l'ex re dei paparazzi e la Provvedi erano ormai molto vicini a celebrare il loro matrimonio. Eppure non è così, dato che già a metà aprile Giulia Provvedi, sorella di Silvia, ha ritirato gli effetti personali della ragazza dall'appartamento del compagno. Al gossip si è aggiunto anche il particolare che Silvia in quei giorni si trovava a Modena, forse per ritornare a vivere dalla madre. Ed ora è la stessa Provvedi a confermare a Verissimo la crisi in atto: Corona sta cercando di recuperare, ma non c'è nulla di certo. I due sono diversi ed a questo punto del loro rapporto ci potrebbe essere sia una svolta in positivo che in negativo.

