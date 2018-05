Filippo Magnini e Giorgia Palmas/ I fidanzati pensano al futuro: Federica Pellegrini e Vittorio Brumotti...

Filippo Magnini, una splendida storia d'amore con Giorgia Palmas sta venendo finalmente a galla. Ne parlerà la showgirl oggi al microfono di Silvia Toffanin su Canale 5. (Verissimo)

Filippo Magnini, Verissimo

Filippo Magnini sta vivendo una parentesi dorata nella sua vita amorosa, grazie all'incontro fatale con Giorgia Palmas. Dopo aver evitato in ogni modo l'attenzione dei paparazzi, i due si sono lasciati andare ai flash dei giornalisti durante il party di Berlino a cui hanno partecipato alcuni giorni fa. Una particolare foto su Instagram riprende l'ex nuotatore intento in una posa di ballo con la showgirl. Una foto che ha conquistato subito i fan della coppia, che si sono lanciati in congratulazioni ed in manifestazione di invidia. Del suo particolare incontro con Filippo Magnini sarà Giorgia Palmas a rivelare qualche dettaglio a Verissimo grazie alla puntata di oggi, sabato 5 maggio 2018. Per i fan della coppia è chiaro che l'ex nuotatore sia fortunato ad avere al fianco 'una donna che si piega ma non si spezza', come cita un commento sui social. Altri hanno invece mostrato una forte gelosia per questa relazione piena di passione e soprattutto tante risate. Sembra proprio infatti che sia stata la capacità dell'ex atleta di far sorridere la sua nuova compaga a permettere a quest'ultima di innamorarsi di lui e ad entrambi di lasciarsi alle spalle le precedenti relazioni amorose.

HA PERSO LA TESTA PER GIORGIA PALMAS

Filippo Magnini ha proprio perso la testa per Giorgia Palmas, la showgirl che gli ha fatto dimenticare in via definitiva l'ex fidanzata Federica Pellegrini. E per sancire il loro rapporto, l'ex nuotatore ha deciso di farsi un tatuaggio che ha dedicato alla sua nuova compagna, un leone ed una leonessa che rappresentano entrambi, la loro forza e la loro unione. Il 36enne, come sottolinea Vanity Fair, ha deciso così di incidere sulla propria pelle ciò che prova per la Palmas e la sua speranza che entrambi possano guardare insieme verso il futuro che li attende. Un desiderio che accomuna entrambi, dato che sembrano avere molte affinità anche per quanto riguarda ciò che vogliono realizzare nei loro prossimi anni di vita. Anche se alle loro spalle hanno entrambi due relazioni importanti, Magnini e la Palmas sono decisi allo stesso modo di non lasciare che le esperienze negative ed il passato prendano il sopravvento sul cuore. Entrambi hanno sofferto tra l'altro per un anno per i rapporti conclusi con Federica Pellegrini e Vittorio Brumotti, ma hanno deciso di voltare pagina in via definitiva.

