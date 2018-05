Finalisti Ballando con le stelle 2018/ Chi saranno? Gessica Notaro, Francisco Porcella e Ciacci favoriti

Finalisti Ballando con le stelle 2018, chi saranno? Gessica Notaro e Stefano Oradei, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro grandi favoriti.

05 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Gessica Notaro e Stefano Oradei

Chi saranno i finalisti di Ballando con le stelle 2018? Nella semifinale, in onda oggi, sabato 5 maggio, Milly Carlucci decreterà i finalisti di Ballando con le stelle 2018. Questa sera, a sfidarsi sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico della Rai saranno Akash Kumar e Veera Kinnunen; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Cesare Bocci e Alessandra Tripoli; Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Massimiliano Morra e Sara Di Vaira; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. A decretare i finalisti sarà il pubblico attraverso il televoto che potrà esprimere così le sue preferenze. Chi riuscirà ad arrivare nella finale in onda il 19 maggio?

FINALISTI BALLANDO CON LE STELLE 2018: I GRANDI FAVORITI

I grandi favoriti per la finale di Ballando con le stelle 2018 sono sicuramente Gessica Notaro e Stefano Oradei, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro che sono anche i grandi favoriti per la vittoria finale. La vittoria di Gessica è quotata a 1.50, quella di Francisco Porcella a 6.00 e quella di Giovanni Ciacci a 7.00. Dovrebbero riuscire a conquistare la finale di Ballando anche Giaro Giarratana e Lucrezia Lando e Cesare Bocci e Alessandra Tripoli. Le sorprese finali dovrebbero arrivare da Natalie Guetta e Simone Di Pasquale e Akash Kumar e Veera Kinnunen. Non dovrebbero esserci sorprese sui finalisti di Ballando con le stelle, ma tutto potrebbe cambiare in base alle esibizioni di questa sera.

© Riproduzione Riservata.