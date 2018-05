GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI/ Pedinata a Roma, non c'è pace per lei (Ballando con le stelle 2018)

Gessica Notaro e Stefano Oradei sempre più protagonisti a Ballando con le stelle. Ma per lei nelle ultime ore si è temuto il peggio a causa di uno squilibrato.

05 maggio 2018 Francesco Agostini

Gessica Notaro & Stefano Oradei

Che Ballando con le stelle 2018 rappresenti un momento di pace, un'oasi di felicità per Gessica Notaro è una cosa assodata. Qui, all'interno di questo piccolo microcosmo governato dalla sempiterna a bravissima Milly Carlucci, Gessica Notaro è sempre stata al sicuro, protetta da un ambiente amichevole e tutto sommato familiare. Certo, stiamo sempre parlando di un programma targato Rai e dunque a carattere nazionale, ma la povera ragazza sfregiata con l'acido non potrebbe davvero chiedere di più. Ma se all'interno del talent la vita scorre frenetica tra una rumba e l'altra, tra un tango e l'altro e prove su prove, lo stesso non si può dire certo del caos che scorre al di fuori. Gessica Notaro con le sue battaglie coraggiose è diventata un personaggio scomodo e purtroppo inizia a pagarne le conseguenze. Ecco quindi cosa è successo poco tempo fa a Roma; un evento che ha fatto preoccupare e non poco la povera ragazza che ha temuto per un secondo, tragico, incubo.

GESSICA NOTARO: PAURA NELLA CAPITALE

Lo dicevamo in precedenza, Gessica Notaro è diventata un personaggio scomodo per tutte le battaglie che ha combattuto e sta combattendo in difesa di chi, come lei, ha subito tragiche conseguenze per lo stalking o problemi simili. Qualche tempo fa, a Roma, la Notaro è stata pedinata da un uomo insistentemente. Questa persona è stata successivamente allontanata dalla scorta che segue ogni giorno la ragazza, ma a tutt'oggi non è stato possibile chiarire le motivazioni che avrebbero spinto l'uomo a un pedinamento così serrato. Certamente non benefiche, questo è poco ma sicuro. Fortunatamente Gessica Notaro da qualche anno a questa parte ha una serie di guardie del corpo che la preservano da ulteriori attacchi alla sua persona, già provata da una tremenda gittata d'acido in faccia. Questo episodio però ci fa fare una domanda fondamentale: e se questa scorta non ci fosse stata? Oggi come oggi bisogna ancora di più sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo a temi come il femminicidio o lo stalking.

CONTINUERO' A PARLARE'

Gessica Notaro ha un carattere forte, indipendente, tenace. Di ferro, se consideriamo quello che è avvenuto al suo volto, sfregiato per sempre da un uomo fuori controllo. Eppure, nonostante questo, la ragazza che vediamo spesso sorridente a Ballando con le stelle continua a combattere delle battaglie giuste per chi come lei ha subito o potrebbe subire dei seri maltrattamenti. E c'è chi ha avuto anche il coraggio di volerle chiudere la bocca per non parlare, ma lei, a queste minacce (nemmeno troppo velate) ha risposto in questo modo: "Io non starò zitta - riporta il sito Corriere.it - io continuerò a parlare. Continuerò a parlare in difesa di tutte quelle donne che non ci sono più, oppure che si sono chiuse in casa e che non hanno più la forza di parlare e di reagire. Nessuno avrà il potere di farmi stare zitta, nessuno." E così, da Ballando con le stelle la Notaro continua a denunciare chi come lei ha subito difficoltà insormontabili o che, purtroppo, non può più farlo.

