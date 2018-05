GIARO GIARRATANA E LUCREZIA LANDO/ In semifinale con il massimo dei voti (Ballando con le stelle 2018)

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando sono approdati alla semifinale di Ballando con le stelle 2018 con un ottimo punteggio: sono loro i nuovi favoriti per la vittoria?

05 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando sono approdati alla semifinale di Ballando con le stelle 2018 e questa sera si giocheranno un posto per l'ambitissima finale. Anche se con alti e bassi, l'influencer di origine italiana e la maestra di danza sono riusciti ad ottenere spesso consensi dalla giuria che la scorsa settimana ha avuto nei loro confronti pareri particolarmente positivi. La Bachata, a tratti molto sensuale, sulle note del brano Try di Pink ha convinto Carolyn Smith, Lucrezia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni che hanno assegnato alla coppia un punteggio complessivo di tutto rispetto pari a 43 punti. Ad essere apprezzato è stato soprattutto l'erotismo e la naturalezza messa in mostra dai due ballerini, che ha conquistato soprattutto Mariotto (il quale ha lanciato un'inevitabile frecciatina a Giovanni Ciacci). Clicca qui per vedere il video dell'esibizione di Giaro e Lucrezia dello scorso sabato.

IL CONSIGLIO DI SELVAGGIA LUCARELLI

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando hanno ben figurato nella puntata di Ballando con le stelle dello scorso sabato, ottenendo un buon punteggio da parte dei giudici. Selvaggia Lucarelli, in particolare, ha voluto dire la sua affermando di essere colpita dalle movenze sul palco ma non dalla personalità della coppia. Vorrebbe infatti vedere una coppia più spigliata: "Parla troppo poco, va bene in pista, ma non ha personalità", ha precisato la blogger mentre diverso è stato il parere di Carolyn Smith, "Cool, sensuale e provocante. Bacino e schiena al top". Guillermo Mariotto, ancora al centro della polemica con Giovanni Ciacci, ha voluto sottolineare la sensualità della coppia: "Non avrei mai pensato di essere giudicato strano perché mi piacciono gli uomini con le donne". La coppia è stata comunque la più votata della serata, tanto da essersi piazzata al secondo posto solo perché Giovanni Ciacci e Raimundo Todaro hanno potuto approfittare del tesoretto social.

IL TORMENTONE: GIARO E LUCREZIA SONO UNA COPPIA?

Ballando con le stelle 2018 si avvia alla conclusione e cresce la curiosità del pubblico da casa riguardo la nascita di qualche relazione sentimentale tra i vip e i loro maestri. Anche le voci di un possibile flirt tra Giaro Giarratana e Lucrezia Lando continuano ad essere insistenti, soprattutto dopo la sensuale esibizione dello scorso sabato. Non certo a caso, Guillermo Mariotto, ha provato ad indagare: "Un bambino mi ha chiesto se state insieme". Ma l'influencer ha cercato di svicolare la questione con l'ormai suo famoso tormentone: "Io non parlo bene italiano". Parole che lasciano in sospeso il dubbio, ma che potrebbero essere proprio il punto di partenza per la puntata di questa sera. Lo scorso sabato sono stati Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina ad uscire allo scoperto, confermando la nascita di una storia d'amore. I prossimi saranno proprio Giaro e Lucrezia?

