GIOVANNI CIACCI E RAIMONDO TODARO/ Lo stilista: "Così ho perso 30 chili" (Ballando con le stelle)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro sempre più in scioltezza a Ballando con le stelle 2018. E con un Ciacci così in forma, poi, si può pensare davvero in alto...

05 maggio 2018 Francesco Agostini

Giovanni Ciacci & Raimondo Todaro

A Ballando con le stelle 2018 si suda e parecchio. A forza di ballare il tango, la rumba, la bachata eccetera eccetera, i chili di troppo vengono finalmente eliminati. E nel caso di un omone come Giovanni Ciacci, lo stilista diventato famoso grazie a Detto Fatto e alla sua amica Caterina Balivo, questo non può che essere un bene. Prima della sua parteciazione al programma di casa Rai assieme a Raimondo Todaro, lo stilista, già di per sé importante di stazza, pesava la bellezza di 120 chilogrammi. Insomma, non proprio uno stecchino, quindi, anzi, decisamente in sovrappeso. In sovrappeso e piuttosto gonfio. Ma, come lui stesso ha rivelato alle pagine di Di Più, grazie a Ballando con le stelle e a una dieta ferrea è riuscito a calare la bellezza di 30 kg in pochissimo tempo. Merito della sua grande determinazione e di una terapia d'urto che ne ha migliorato nettamente la salute. Ecco quindi in cosa è consistito questo importante cambio di rotta che ha ridato a Ciacci una salute che si era andata perdendo. Qui il video dell'ultima performance.

GIOVANNI CIACCI COME HA PERSO PESO?

Di certo non deve essere stato semplice per uno come Giovanni Cacci abituato alla buona tavola riuscire a rinunciare al cibo per così tanto tempo. Alla rivista Di Più Ciacci racconta il suo calvario ancora in corso: "Per ridurre il mio importante peso sono andato da una dietologa che mi ha somministrato una dieta ad hoc divisa in 3 fasi. Le prime due sono state molto difficili, la terza, nella quale sono ancora, un po' meno. Nella prima fase al mattino prendevo soltanto un bicchiere d'acqua con una bustina di proteine e nient'altro. A pranzo un'insalta o qualche altra verdura come cicoria, spianci, broccoletti o cose simili. Il tutto a crudo e condito al massimo con un cucchiaino d'olio extravergine d'oliva. Basta. A merenda ancora proteine e a cena carne magra come pollo o tacchino, stop. La fase 2 è stata leggermente meglio, a pranzo avevo anche i legumi lessati e a cena potevo mangiare qualcosina in più di carne. Il tutto, ovviamente, sempre bevendo molta acqua che sgonfia e aiuta il corpo in maniera decisiva."

Continua Giovanni Ciacci: "La fase 3 è quella in cui mi trovo ancora adesso e devo dire che è quella più sopportabile di tutte. Continuerà fino a che non raggiungo il peso desiderato, quindi non so che scadenza avrà, dipenderà da molti fattori. Grazie a questa fase posso concedermi anche un po' di pasta, rigorosamente integrale, e una tantum una cosa che mi fa impazzire come la pizza." Ma il 'calvario' di Giovanni Ciacci non è certo terminato qui. Chi è stato in sovrappeso spesso ritorna ad prendere i chili che aveva perso, piùper una debolezza mentale che per un bisogno fisico. Per questo motivo, infatti, anche Giovanni Ciacci dovrà affrontare la famigerata fase 4: "Una volta raggiunto il mio peso forma ideale potrò finalmente approdare alla fase 4 che è la cosiddetta fase di mantenimento. Serve a evitare di buttare via tutto il lavoro fatto in precedenza e a non riprendere i chili che si erano accumulati. Sarà una dieta chiaramente un po' diversa ma ugualmente rigida. Ad essa si deve accompagnare sempre dell'esercizio fisico... e niente fa sudare più del tango."

