Gabriele Greco, chi è il fidanzato di Noemi: presto sposi? “Posso sempre contare su di lui”, ha dichiarato la cantante. I due però vivono la loro storia lontano dai riflettori

05 maggio 2018 Silvana Palazzo

Noemi e Gabriele Greco (Foto: da Instagram)

Fiori d'arancio per Noemi: la cantante sposerà il fidanzato Gabriele Greco. Lo ha annunciato la stessa artista (clicca qui per il nostro approfondimento), ma in realtà se ne parla da diversi mesi. Noemi, al secolo Veronica Scopelliti, convolerà a nozze con il bassista a cui è legata da dieci anni. La data è stata già fissata, ma non è stata resa pubblica. Una cosa è certa: i preparativi sono in corso. Il settimanale Novella 2000 a novembre ha “pizzicato” la futura sposa con il padre e la sorella Arianna nella basilica di San Lorenzo in Lucina, insieme al prete che celebrerà le nozze. I due comunque si sono conosciuti quando Gabriele è entrato a far parte in pianta stabile della band di Noemi in qualità di bassista e tastierista. Nonostante gli impegni professionali con la compagna, Greco è riuscito a trovare il tempo per coltivare anche dei progetti personali. Infatti ha suonato con Niccolò Fabi, Raiz, Almamegretta ed è membro dell'orchestra latina Pepito assieme a musicisti spagnoli e cubani.

GABRIELE GRECO, CHI È IL FIDANZATO DI NOEMI

Gabriele Greco si è anche cimentato in due progetti jazz: The Soul Jazz Impact Trio e il quintetto Leonardo Cesari Jazz Combo. Ha lavorato anche a progetti internazionali che lo hanno portato a suonare in Gran Bretagna. Alla fine si è trasferito a Londra con Noemi: «Abbiamo deciso di vivere una vita diversa», ha raccontato lei a Verissimo. Tempo fa lo ha descritto in un'intervista: «Ha una grande pazienza anche se, come me, non è un tipo semplice! Insieme siamo ergonomici: quando andiamo a letto dormiamo abbracciati. È il momento più bello». Sono poche le uscite pubbliche: i due vivono la loro storia lontano dai riflettori, quindi è raro infatti vederli insieme, per giunta affettuosi. «È un uomo sicuro di sé e su cui posso sempre contare», si è lasciata sfuggire Noemi, forte del rapporto solido che ha costruito con il suo compagno. Infatti su di loro non è mai circolata un’indiscrezione o un gossip.

