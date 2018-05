Georgette Polizzi ancora in ospedale/ La dedica al fidanzato Davide Tresse: "Il nostro è vero amore"

Georgette Polizzi ancora in ospedale: al suo fianco c'è sempre il fidanzato Davide Tresse che non la lascia mai sola. I due si scambiano dolci dediche d'amore.

05 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Georgette Polizzi e Davide Tresse

Georgette Polizzi è ancora in ospedale. La stilista di Temptation Island sta attraversando un periodo difficile. La fidanzata di Davide Tresse sta male ed è costretta non solo a trascorrere le sue giornate in ospedale, ma anche ad usare la sedia a rotelle. Con la forza di una leonessa, Georgette Polizzi non ha alcuna intenzione di arrendersi e sta lottando con tutte le sue forse per ricominciare a camminare e riprendersi la sua vita. Georgette sta condividendo i suoi momenti difficili con i fans a cui ha anche mostrato i suoi primi passi. Ad assisterla è il fidanzato Davide Tresse che non la lascia mai sola e le sta dando la forza per non arrendersi. Per ringraziarlo, la stilista ha scritto una bellissima dedica d’amore per il fidanzato Davide. “Se un giorno i miei figli mi chiederanno di spiegargli cos’è l’amore vero, io racconterò loro del nostro caro Davide” – comincia così l’emozionante post pubblicato dalla stilista che poi racconta ai fans cos’è davvero l’amore – “L’amore vero non è sempre quello che vedete sui social... fatto di coppie che fanno balletti e vivono una vita perfetta... Nella maggior parte dei casi l’amore vero è quello che vi porta a casa la sera sfiniti da una giornata di lavoro... con i figli da sistemare cene da preparare... casa da mettere a posto e quando arriva il vostro momento vi trovate sul divano senza nemmeno la forza di raccontarvi la giornata passata... ma con uno sguardo vi capite e sapete di esserci uno per l’altro!!”. Georgette, poi, ha concluso così: “L’amore vero è il mio momo che mi guarda con gli occhi lucidi e mi dice qualsiasi cosa accada io sarò sempre al tuo fianco!!”.

LA DEDICA DI DAVIDE TRESSE A GEORGETTE POLIZZI

L’amore tra Davide Tresse e Georgette Polizzi è sempre più forte. Il dolore sta unendo sempre di più la stilista e il fidanzato che, dopo aver partecipato a Temptation Island, hanno capito di essere davvero innamorati. I due sognano un futuro insieme e, in attesa di realizzare tutti i loro sogni d’amore, stanno cercando, insieme, di superare la malattia della Polizzi. Davide, da uomo davvero innamorato, ha scritto delle bellissime parole d’amore per la fidanzata. “Perché lo so, me lo sento, presto torneremo a sorridere di nuovo insieme e di tutto questo non resterà altro che un ricordo” – scrive Davide sicuro che, presto, supereranno il periodo più duro della loro vita apprezzando sempre di più le cose semplici della vita – “Voglio camminare assieme a te mano nella mano in contro a tutti i tramonti del mondo, Ci renderà più forti e uniti che mai perché ciò che non ti distrugge ti fortifica e perché come mi insegni tu dopo una Gran salita c’è sempre una discesa... E comunque anche se la salita sarà ancora lunga io ti accompagnerò per tutto il tuo percorso tenendoti la mano e scaldandoti il cuore”, conclude.

