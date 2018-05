Giorgia Palmas/ La storia con Filippo Magnini dopo la rottura con Vittorio Brumotti (Verissimo)

Giorgia Palmas, la storia con Filippo Magnini ora è diventata ufficiale e sarà raccontata per la prima volta dalla ragazza su Canale 5 nello studio di Silvia Toffanin. (Verissimo)

Giorgia Palmas, Verissimo

Giorgia Palmas è rinata dal punto di vista sentimentale grazie all'incontro con Filippo Magnini, ex campione di nuoto. Ad un solo passo dall'inizio della loro relazione, la donna può ritenersi fortunata per un incontro speciale, grazie ad un uomo che ritiene equilibrato ed in grado di farla ridere. Giorgia Palmas racconterà questa nuova esperienza amorosa a Silvia Toffanin di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 5 maggio 2018. Messa da parte quindi la relazione con Vittorio Brumotti, per una rottura che ha deciso di non commentare. Il tutto è avvenuto ormai quasi un anno fa, ha ricordato in fase di registrazione dell'intervista, ma rimane nei suoi ricordi come una bella storia d'amore. Il rapporto fra i due tuttavia non è rimasto positivo, tanto che non si può parlare di certo di amicizia. Per la Palmas inoltre è chiaro, col senno di poi, che la sua relazione con Brumotti fosse a tempo, che avrebbe avuto un termine in modo inevitabile. Ed ora può ritornare a sognare grazie a Magnini, con cui sembra avere molto da condividere. A partire dalla visione della vita e del futuro.

LA PRIMA USCITA UFFICIALE CON FILIPPO MAGNINI

La prima uscita ufficiale di Giorgia Palmas e Filippo Magnini risale solo a pochi giorni fa. Un evento che i paparazzi non si sono di certo persi, dati i baci e i balli senza freno che li hanno visti in pista al party di Omega a Berlino. Entrambi hanno ormai messo da parte le rispettive storie d'amore: la showgirl quella con Vittorio Brumotti, mentre l'ex nuotatore il legame con Federica Pellegrini. Il party di Berlino non è stato comunque il primo evento in cui i fidanzatini sono stati sorpresi in atteggiamenti inequivocabili, ma si tratta del primo evento pubblico in cui hanno ufficializzato la loro unione. Ed anche documentato il loro rapporto sui social, come dimostrano le foto pubblicate in serata nei profili di entrambi, fin dalla partenza verso la Germania. I due quindi, ricorda Vanity Fair, non sono riusciti a portare avanti la missione di tenere nascosta la loro relazione, anche se sono riusciti a sfuggire ai flash per diverse settimane. Leone lui, leonessa lei, come ha definito entrambi Magnini su Instagram, l'ex nuotatore è comunque sicuro che i social abbiano contribuito a mettere la parola fine al suo rapporto con la Pellegrini. L'esposizione mediatica non ha di certo favorito la loro unione, ha raccontato a Verissimo diverse settimane fa.

© Riproduzione Riservata.