Giuseppe, chi è il bambino che canta con Ermal Meta/ Video, Amici 2018: "Ha solo 8 anni e un gran coraggio"

Chi è Giuseppe, il bambino che canta con Ermal Meta sul palco di Amici 17? Il piccolo fan del cantante ha già cantato con lui al Forum di Assago

Siamo nella seconda parte di questo nuovo serale di Amici 17 e si continua con la sfida a squadre. Ermal Meta è chiamato a cantare al fianco di Einar per un duetto sulla sua canzone "Vietato Morire". L'esibizione prosegue normalmente, poi però sul palco arriva un bambino, affianca Ermal Meta e gli tira la giacca per fargli sentire che è lì. Il cantante si gira e rimane senza parole, interrompendo la sua esibizione. Lui è Giuseppe, un bambino di otto anni grande fan del cantante che prende il suo microfono e continua la sua esibizione ad Amici. "Vi presento giuseppe, un bambino di 8 anni che ha però il coraggio di stare sul palco di fronte a tutti" dichiara allora Ermal Meta, che ancora non crede a quella grande sorpresa.

DA YOUTUBE AL FORUM DI ASSAGO FINO AD AMICI

La conoscenza di Ermal Meta con questo suo piccolo fan, che molti inizialmente hanno creduto fosse suo figlio, risale ad alcuni giorni fa. Il video di Giuseppe, che si esibisce suonando anche la chitarra sul brano del suo idolo - Ermal Meta per l'appunto - diventa virale, fino ad arrivare al cantante stesso che lancia così l'invito: "Ti invito ufficialmente al Forum di Assago (il 28 aprile ndr) a cantare insieme, bimbo fenomeno. Diffondete per favore così gli arriva". Giuseppe al Forum di Assago ci va davvero e si esibisce di fronte a 10 mila persone. Maria De Filippi decide così di invitarlo e sorprendere ancora una volta Ermal che infatti si commuove, dichiarando di essersi "sciolto" anche questa volta.

