Grande Fratello 2018/ Luigi Favoloso eliminato martedì? Da Mariana alla lite con Simone: guai in vista!

Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso sempre più protagonista. Dall'avvicinamento di Mariana, alla lite con Alberto e Simone Coccia: guai in vista!

05 maggio 2018 Anna Montesano

Luigi Favoloso

Nella Casa del Grande Fratello, l'entusiasmo iniziale comincia a lasciar, pian piano, posto alla routine che viene interrotta soltanto da dissapori e liti. "É normale, ora inizia ad esserci la routine. All'inizio c'era l'entusiasmo iniziale" sono le parole Filippo, sempre più legato a Lucia Orlando. A sentirsi diverso questa settimana è però soprattutto Luigi Favoloso, che infatti ai compagni ammette: "La settimana scorsa stavo benissimo, ero in paradiso. Anche la curiosità di quello che sarebbe successo mi faceva stare bene", riferendosi chiaramente alla situazione con Nina Moric e alla sua reazione di fronte all'avvicinamento a Patrizia Bonetti. Secondo Filippo però "Il problema è che ti è rimasta questa curiosità", che però potrebbe scomparire lunedì, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello.

Grande Fratello 2018: Luigi Favoloso a rischio: ecco perchè?

Luigi Favoloso è in nomination e, stando a quanto sta accadendo in Casa e sul web, potrebbe essere proprio lui a dover abbandonare la Casa martedì. In bilico molte situazioni, e non solo la rottura con Nina Moric. Luigi ha infatti mandato dei biglietti a Patrizia, facendo capire di voler approfondire la conoscenza una volta fuori dalla Casa. Qui però, quella che considerava amica - Mariana Falace - cerca di avvicinarsi sempre più a Luigi. La ragazza sta infatti manifestando un sempre più forte interesse per Favoloso, cosa che potrebbe scatenare grandi conseguenze qualora lui restasse nella Casa. Se Luigi si salvasse dalla nomination, potrebbe però finirci nuovamente lunedì stesso a causa delle numerose liti di questi giorni - ultima con Simone Coccia - che potrebbero assicurargli molti voti da parte dei suoi coinquilini.

