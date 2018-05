Grande Fratello, gaffe di Matteo Gentili a Pomeriggio 5/ Parolacce in diretta: Barbara D'Urso si scusa così

Gaffe di Matteo Gentili in diretta a Pomeriggio 5; durante il collegamento con la Casa del Grande Fratello, l'ex di Paola di Benedetto si lascia sfuggire una parolaccia...

05 maggio 2018 Anna Montesano

Matteo Gentili, Grande Fratello 2018

Si continua a parlare della gaffe fatta da Matteo Gentili durante la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri su Canale 5. Come di consueto, Barbara D'Urso ha dedicato una striscia del suo show pomeridiano al Grande Fratello 15, del quale è conduttrice, aprendo la diretta con la Casa. Sfrtuna volle che, proprio nel momento in cui la conduttrice ha aperto la diretta, a Matteo è sfuggita una frase non proprio carina. Parlando di Angelo, Matteo si è infatti lasciato sfuggire - ovviamente senza sapere di essere in collegamento con Pomeriggio 5 - la frase "una frase che ha lasciato tutti senza parole. Chiacchierando con Alessia, si parlava di Angelo "il Ken umano", e della sua “ossessione” per Matteo.

Barbara D'Urso smorza, il pubblico però...

Il ragazzo infatti si avvicinerebbe troppo spesso all’ex di Paola Di Benedetto, così Alessia ha ipotizzato "Magari ti vuole coccolare"; ma qui Matteo le ha risposto "No, vuole il mio ca*zo". Basito il pubblico a Casa che si è subito accorto della gaffe del concorrente, ignaro di aver detto quella frase sotto l'attenzione di tutti. In studio infatti si parlava del suo forte avvicinamento ad Alessia Prete, che sta per sfociare in un flirt vero e proprio. Barbara D'Urso non si è accorta della gaffe, ma ne è stata messa al corrente subito. La conduttrice si è però giustificata dichiarando che "I ragazzi sono in diretta dalla Casa e quindi può capitare che scappi una parolaccia". Il pubblico però non ha reagito allo stesso modo, trovando troppo scurrile il linguaggio utilizzato, in generale, dai ragazzi nella Casa del Grande Fratello 15.

