Grey's Anatomy 14/ Il promo dell'episodio 14x23 scrive lo sconvolgente destino di April, e Arizona?

05 maggio 2018 Hedda Hopper

Ultimi due episodi per Grey's Anatomy 14 che ha lasciato i fan a bocca aperta con l'episodio numero 22 in onda il 3 maggio scorso. In realtà l'episodio non è stato sconvolgente se non fosse che proprio a questo dobbiamo dare il merito di aver riscritto il destino di Arizona e anche quello di April. In realtà è il primo dell'episodio 14x23 a riscrivere l'uscita di scena delle due dottoresse che potrebbe seguire due destini separati e contrapposti che potrebbero far piangere i fan del medical drama ma per motivi diversi. Il pubblico aveva pensato che l'annuncio dell'uscita di scena di Jessica Capshaw e Sarah Drew ancora prima di andare in scena potesse evitare strazianti morti e colpi di scena tragici così come in passato la stessa Shonda Rhimes ci aveva abituato, ma così non è stato.

L'ADDIO DI ARIZONA ED APRIL

Proprio il promo dell'episodio 14x23 andato in scena dopo l'episodio del 3 maggio ha svelato che April potrebbe uscire di scena in modo drammatico. Alcuni frame mostrano quello che potrebbe essere un terribile incidente in cui la dottoressa potrebbe perdere la vita segnando così la fine del suo personaggio e la sua uscita di scena ma anche la scelta di spingere Jackson tra le braccia di un'altra andando contro tutto e tutti e, soprattutto, i fan della serie che non hanno apprezzato e hanno boicottato la serie. Altra storia per Arizona che, dopo la chiamata dalla scuola di Sofia, sembra pronta a lasciare tutto e seguire l'ex moglie a New York per permettere alla figlia di avere una vita "normale" e non soffrire la lontananza di Callie. Una telefonata nel finale del 22esimo episodio lascia pensare che proprio questo sia il motivo della sua partenza.

