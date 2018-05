IVANA TRUMP E ROSSANO RUBICONDI/ Video, i due ex di nuovo assieme (Ballando con le stelle 2018)

Ivana Trump & Rossano Rubicondi sono pronti a danzare e a dare spettacolo nella semifinale di Ballando con le stelle. I due tornano insieme dopo diverso tempo.

05 maggio 2018 Francesco Agostini

Ivana Trump e Rossano Rubicondi

La semifinale di Ballando con le stelle 2018 è alle porte e le sorprese non mancheranno. Alla corte di Milly Carlucci ci saranno tanti ospiti famosi che si daranno battaglia per conquistare il famoso talent show. Tra i tanti ci sarà una vecchia coppia: Ivana Trump e Rossano Rubicondi, che tornano assieme dopo una relazione piuttosto turbolenta. I più ricorderanno, infatti, che qualche anno fa i due avevano scosso il mondo giornalistico rosa italiano grazie alla loro relazione sentimentale. Il dato alla mano era che lei, famosa soprattutto per essere stata la moglie di Donald J. Trump (di cui ha conservato il cognome) era ed è molto più grande di lui, almeno anagraficamente. Ma a Rubicondi e a Ivana Trump questo importava poco, almeno all'inizio. A Ballando con le stelle i due torneranno assieme ancora una volta per ballare una coreografia imparata in pochi giorni grazie ad una tirata senza fiato verso la meta. La loro esibizione porterà punti necessari ad una delle coppie che ancora si trovano in gara per disputare la semifinale; attenzione, quindi: la loro performance non sarà affatto inutile! Qui il video del verdetto dell'ultima puntata.

IVANA TRUMP E ROSSANO RUBICONDI: UN LEGAME SOLIDO...

Inutile sottolinearlo: all'inizio della loro relazione, i più avevano gridato a un matrimonio di puro interesse, viste le grandi conoscenze (e ricchezze) di lei. Ma Rossano Rubicondi a queste accuse ha sempre risposto picche difendendo strenuamente il loro legame, che appare sempre solido, anche se oggi in un'altra veste. Ecco, infatti, cosa ha detto Rossano Rubicondi al quotidiano Leggo: "Il matrimonio tra me e Ivana è sempre stato un matrimonio vero e non di interesse, come qualcuno ha malignamente sotolineato più di una volta. Amo Ivana e non l'ho mai tradita in tutta la mia vita. Ho passato 19 anni assieme a lei e quando non c'è mi manca, è come se non avessi più il mio punto di riferimento basilare. Lei è il 50% della mia esistenza, senza la sua presenza mi sento incompleto." Frasi profonde e incredibilmente sentite, che hanno cercato di fare chiarezza su un rapporto di coppia che fin dagli albori ha generato diversi rumors e pettegolezzi difficili da reprimere.

LE PORTE DEL SUCCESSO

Se come ha detto Rossano Rubicondi il legame tra i due è solido, va anche sottolineato che, al momento, i due non sono più insieme. Ivana Trump e il modello italiano sono riusciti a mantenere un legame di amicizia e di complicità molto solido, e soprattutto dei rapporti più che civili. Insomma, quando la loro relazione è finita non sono volati piatti, né ci sono state liti furibonde: semplicemente ci si è lasciati tutto alle spalle. Rubicondi, nella stessa intervista a Leggo, ha comunque dichiarato che dalla relazione con l'ex moglie di Trump ha avuto degli innegabili vantaggi. Ecco le sue parole: "Se oggi sono qui lo devo unicamente a Ivana e a nessun altro. E' stata lei ad aprirmi le porte del successo e ha messo a mia disposizione tutta la sua esperienza. Devo ringraziare solo Ivana e nessun altro." Insomma, l'ammissione di Rubicondi è palese: il loro legame è stato sincero, e non ci sono dubbi, ma è innegabile che un ex perfetto sconosciuto come lui abbia ricevuto favori da questa relazione.

