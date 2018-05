Il Segreto / Anticipazioni 5 maggio: Aquilino vuole distruggere i Dos Casas, cosa ha in mente l’ex di Beatriz?

Il Segreto, anticipazioni puntata 5 maggio 2018: mentre Julieta riflette sulla possibilità di gestire una locanda tutta sua, Aquilino trama contro i Dos Casas...

05 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Il Segreto

Dopo la maxi puntata de Il Segreto in onda ieri sera su Canale 5, ecco le prime anticipazioni dell’appuntamento di oggi pomeriggio che come di consueto sarà trasmesso a partire dalle 15.10. Julieta, dopo aver ricevuto la proposta da parte di Emilia di gestire una locanda tutta sua in Portogallo non starà più nella pelle e, entusiasta per ciò che l’attende, condividerà la sua gioia con sua nonna Consuelo. Forte di questa grande opportunità, la nuova abitante di Puente Viejo racconterà tutto al suo amato Saul, il quale però, visti i propositi che donna Francisca ha pianificato per lui, non ha alcuna intenzione di lasciare il modesto paesino iberico. Il nuovo pupillo della Montenegro, infatti, sarà colui che porterà avanti un progetto nato da un’idea del defunto Tristan, un progetto per il quale la sua matrona, dopo grandi investimenti, si attende grandi cose. Cosa ne sarà della storia d'amore dei due nuovi protagonisti?

MATIAS E MARCELA: LA NUOVA CRISI DI COPPIA

Il peggio per Matias e Marcela sembra essere ormai un lontano ricordo, ma la ragazza teme che il sentimento che suo marito un tempo provava per Beatriz Dos Casas non sia ancora sopito del tutto. La giovane protagonista de Il Segreto, infatti, non potrà fare a meno di pensare a come Matias sia riuscito a correre in aiuto della sua ex fidanzata senza alcuna esitazione e questo pensiero, nella puntata in onda oggi pomeriggio, diventerà per lei qualcosa di inaccettabile. Confrontandosi con Adela, Macela ammetterà di temere il peggio per il suo matrimonio, un legame di certo non nato sotto i migliori auspici e che oggi potrebbe crollare sotto il peso dei ricordi. Anche per Beatriz, intanto, i problemi sono soltanto all'inizio, dal momento che il perfido Aquilino, determinato a non arrendersi, farà di tutto per distruggere la sua famiglia. Hernando e Camilla dovranno dire addio alla serenità faticosamente raggiunta?

© Riproduzione Riservata.