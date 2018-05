Ilaria D'Amico e Gigi Buffon/ "Gestire quattro figli non è semplice, ma..."

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon uniti dall'amore per la famiglia: la giornalista spiega le difficoltà di dover gestire quattro figli che vivono in due diverse città.

05 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon

Non c’è solo il giornalismo nella vita di Ilaria D’Amico. La giornalista di Sky è il volto femminile più famoso del giornalismo sportivo italiano. Oltre ad essere una donna in carriera, la D’Amico è anche una donna realizzata. Mamma e compagna innamorata di Gigi Buffon, Ilaria D’Amico riesce perfettamente a dividersi tra i due ruoli. Con Gigi Buffon condivide non solo l’amore per la famiglia e il calcio, ma anche la passione per la politica. “Insieme guardiamo i programmi di approfondimento giornalistico della seconda serata e tra noi siamo molto dialettici. Sono confronti, non baruffe” – spiega la D’Amico che poi aggiunge – “la pensiamo diversamente su alcuni temi, su altri siamo perfettamente allineati perché abbiamo entrambi un animo sociale. Crediamo che ci si debba sporcare le mani”. Ilaria D’Amico, oltre ad essere la compagna di Buffon, è anche la sua confidente: “Sono la persona con la quale lui si confida e poi trova la sua strada. E’ cocciuto, va avanti e non ce n’è per nessuno. Però sa molto ascoltare e alla fine sceglie con la testa e con la pancia”, ha dichiarato ai microfoni de La Stampa.

ILARIA D’AMICO E LA GESTIONE DELLA FAMIGLIA

Come tutte le donne che lavorano, anche per Ilaria D’Amico non è facile gestire lavoro e famiglia. La giornalista, però, a La Stampa ha spiegato di aver ricevuto un grande aiuto da Sky che è riuscita a metterla nelle condizioni di poter conciliare tutto senza problemi. “Sono diventata di nuovo mamma e l’organizzazione della famiglia si è complicata con l’unione delle due famiglie: sono diventati quattro, divisi tra due città” – ha spiegato la D’Amico riferendosi ai suoi bambini e ai due che Buffon ha avuto da Alena Seredova – “Sky è stata molto carina a venirmi incontro affinchè io trovassi un nuovo equilibrio in una famiglia allargata che doveva essere coccolata”. Mamma, compagna e donna carriera, Ilaria D’Amico non si fa mancare assolutamente nulla.

