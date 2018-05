LO CHIAMAVANO BULLDOZER/ Su canale Nove il film con Bud Spencer (oggi, 5 maggio 2018)

Lo chiamavano Bulldozer, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 5 maggio 2018. Nel cast: Bud Spencer e Raimund Harmstorf, alla regia Michele Lupo. La trama del film nel dettaglio.

05 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST BUD SPENCER

Il film Lo chiamavano Bulldozer va in onda su canale Nove oggi, sabato 5 maggio 2018, alle ore 21.25. Una commedia sportiva del 1978 che è stata diretta da Michele Lupo (Occhio alla penna, Arizona Colt, Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre) e interpretata da Bud Spencer (Lo chiamavano Trinità, Non c'è due senza quattro, Cantando dietro i paraventi), Raimund Harmstorf (Il richiamo della foresta, Quel maledetto treno blindato, Un genio due compari un pollo) e Joe Bugner (Io sto con gli ippopotami, Street fighter - Sfida finale, The baby juice express). Michele Lupo ha diretto quasi tutti i film di Bud Spencer da solo degli anni '70, ma non ha mai lavorato con Terence Hill. Molti dei protagonisti di questa pellicola sono figure comparse in numerosissimi film della coppia. Il film Lo chiamavano Bulldozer è già stato programmato diverse volte sui palinsesti italiani e andrà di nuovo in onda su Canale Nove questa sera alle ore 21.25. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LO CHIAMAVANO BULLDOZER, LA TRAMA DEL FILM

Bulldozer (Bud Spencer) vaga senza meta in barca ed è felice della sua vita tranquilla. In passato è stato un grande campione di football americano, ma oggi non rimpiange il successo e ama starsene in pace, possibilmente da solo. La sua imbarcazione viene però speronata per sbaglio da un sommergibile NATO in esercitazione, così Bulldozer è costretto a fermarsi nel vicino porto di Livorno per le riparazioni. Mentre si trova in un bar del porto, l'uomo scopre che i militari della vicina base americana spadroneggiano sui ragazzi locali, maltrattandoli. Pur controvoglia, Bulldozer viene coinvolto nella diatriba e finisce per sfidare a braccio di ferro il sergente Kempfer (Raimund Harmstorf). Bulldozer vince ovviamente la contesa, facendo nascere nel sergente un forte risentimento. Visto che il pezzo di ricambio si trova solo presso la base USA, Bulldozer è costretto a terra e non può far riparare la sua barca. La faida con gli americani diventa sempre più accesa, finchè Kempfer non sfida i giovani livornesi ad una partita di football. Bulldozer potrebbe allenarli, visto che nessuno di loro sa giocare a football, ma la sua imbarcazione viene miracolosamente riparata e lo scontroso ex atleta può ripartire. L'ennesima prepotenza da parte degli americani gli farà cambiare idea.

