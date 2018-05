LORO 2, FILM DI PAOLO SORRENTINO SU SILVIO BERLUSCONI / Kasia Smutniak: "È incentrato sulla vanità del tutto"

Loro 2, secondo capitolo del film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, esce al cinema il 10 maggio: le dichiarazioni di Elena Sofia Ricci e Kasia Smutniak.

05 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Loro 2, Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi

Mentre Loro 1 continua a destare grande interesse al cinema, piazzandosi al secondo posto dei film più visti solo dietro ad Avengers - Infinity War, la stampa ha avuto la possibilità si seguire il secondo capitolo del progetto di Paolo Sorrentino. Il 10 maggio, infatti, arriverà al cinema anche Loro 2, interamente dedicato a Silvio Berlusconi, alla sua ascesa politica ma anche al rapporto complesso con la moglie Veronica Lario, nella fase del divorzio. La presentazione alla stampa ha dato modo al regista e ai principali attori di fornire ulteriori dettagli su questa pellicola che tanto fa discutere a partire dal possibile riferimento a persone realmente esistite. A tal proposito il regista ha voluto precisare: "Mi sembra un gioco da rotocalco che non ha senso; ci sono personaggi reali con i loro nomi, se non vengono citati è perché non sono quelli che leggo in giro: Bentivoglio non è Sandro Bondi, anche se scrive poesie, come la metà delle persone, almeno segretamente; non è Sabina Began, il personaggio interpretato da Kasia Smutniak. Ci tengo a dirlo, perché non si scherza se vengono chiamate in causa persone reali quando non ne avevo intenzione. Ho lasciato spazio a qualche personaggio non esistente per poter essere libero di inventare".

TONI SERVILLO: "BERLUSCONI SEMBRA UN PERSONAGGIO CINEMATOGRAFICO"

Nelle interviste di presentazione del film Loro 2, Paolo Sorrentino ha precisato che il suo non è un intento politico: " Il punto di partenza, comunque, è stata la storia d'amore di una coppia anche se poi il film prende altre direzioni (...). È uno sguardo nei dolori e nelle paure, in cui non ci sono vinti né vincitori, né si può condannare chi si trova in difficoltà, specchio dell'universo in cui viviamo". Elena Sofia Ricci, interprete di Veronica Lario, si è detta molto vicina alla situazione del suo personaggio: "ella sceneggiatura ho letto cose riferibili a lei, ma che riguardano tutte noi donne che abbiamo vissuto la fine di un amore importante, la paura di invecchiare o la difesa della propria dignità. Sono sentimenti che toccano una donna di 56 anni come me". Kasia Smutniak, apparsa magrissima alla presentazione del film, ha chiarito il suo ruolo: "Ho dovuto cercare sfumature inedite, imparare un modo diverso di essere donna. La scena più difficile è stata quella in cui ballo sul tavolo. E, comunque, più i personaggi sono distanti da me, più mi attraggono (...) Non è un film politico ma incentrato su sentimenti e debolezze umane, sulla vanità del tutto"

