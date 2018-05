LUPIN III: UN DIAMANTE PER SEMPRE/ Su Italia 1 il film d'animazione di Jun Kawagoe (oggi, 5 maggio 2018)

Lupin III: Un diamante per sempre, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 5 maggio 2018. Nel cast i doppiatori: Roberto del Giudice e Sandro Pellegrini, alla regia Jun Kawagoe.

Il film in seconda serata su Italia 1

ALLA REGIA JUN KAWAGOE

Il film d'animazione Lupin III: Un diamante per sempre va in onda su Italia 1 oggi, sabato 5 maggio 2018, alle ore 23,00. Una pellicola per la televisione che è stata diretta nel 2003 da Jun Kawagoe (Cyborg 009 vs. Devilman, Lupin III - Tutti i tesori del mondo, Go! Anpanman: Dadandan and the Twin Stars). Questo è il quindicesimo special televisivo dedicato a Lupin, andato in onda in Italia per la prima volta il 26 dicembre 2004 e spesso replicato sulle reti Mediaset. Solo nel 2006 questo lungometraggio è stato rimasterizzato in DVD e pubblicato per il mercato dell'home video. L'edizione italiana è curata da Yamato Video, una delle maggiori aziende italiane che si occupa dell'adattamento e della distribuzione di anime, manga e cartoni animati giapponesi. Lupin III - Un diamante per sempre andrà nuovamente in onda su Italia 1 nella seconda serata di oggi, sabato 5 maggio alle ore 23.00. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LUPIN III: UN DIAMANTE PER SEMPRE, LA TRAMA DEL FILM

Lupin è riuscito a mettere a segno l'ennesimo colpo sotto il naso di Zenigata. Lui e la sua banda decidono quindi di dedicarsi a qualcosa di più impegnativo, rubare al ladro Mark Williams un prezioso frammento di meteorite, il diamante oscuro. Quest'ultimo è un indizio essenziale per scoprire un favoloso tesoro nascosto da Gaudì nella Sagrada Familia a Barcellona. Quando Lupin si reca da Mark scopre però che il ladro è morto da poco. Ad attenderlo c'è Fujiko, che intende far rispettare le ultime volontà del ladro deceduto. Lupin avrà un tempo limitato per restituire tutti gli oggetti rubati da Mark, solo in questo modo avrà accesso al diamante oscuro. Il ladro parte così per il suo viaggio attraverso l'Europa, riconsegnando tutta la refurtiva di Mark. Durante uno dei suoi spostamenti incappa anche in Anita, la nipote di Mark, che potrebbe però non essere chi dice. Il problema principale di Lupin è però Ivan Krokovitch, un malavitoso georgiano. Anche lui infatti è alla ricerca del tesoro della Sagrada Familia ed è disposto a tutto per arrivare a localizzarlo prima di Lupin. Anche Zenigata è della partita e intende, finalmente, mettere le mani su Lupin e assicurarlo alla giustizia.

