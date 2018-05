MADAGASCAR 3: RICERCATI IN EUROPA/ Su Italia 1 il film d'animazione della DreamWorks (oggi, 5 maggio 2018)

Madagascar 3: Ricercati in Europa, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 5 maggio 2018. Nel cast i doppiatori: Ben Stiller e Chris Rock, alla regia Conrad Vernon. Il dettaglio.

05 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

TRA I DOPPIATORI BEN STILLER

Il film Madagascar 3: Ricercati in Europa va in onda su Italia 1 oggi, sabato 5 maggio 2018, alle ore 21.20. Una pellicola d'animazione che rispetto al prequel, Madagascar 2, ha potuto contare sul contributo di Conrad Vernon, regista già noto al pubblico per aver portato al successo film come Shrek e Mostri contro alieni. Nel 2005 ha inoltre fatto parte del cast di animatori del primo capitolo della saga di Madagascar. Con Madagascar 3 - Ricercati in Europa si chiude una delle saghe cinematografiche d'animazione più amate degli ultimi anni, iniziata nel 2005 con Madagascar. Nel terzo e ultimo capitolo della saga ritroviamo Alex il leone ed i suoi amici dello zoo di New York alle prese con una nuova ed entusiasmante avventura che, questa volta, li porterà in Europa. La produzione di un terzo capitolo venne annunciata poco dopo l'uscita al cinema di Madagascar 2 ed, al momento, non sembra in programma la realizzazione di un quarto film. Ma ecco nel dettaglio la trama del film d'animazione.

MADAGASCAR 3: RICERCATI IN EUROPA, LA TRAMA DEL FILM

Alex ed il resto del gruppo di animali proveniente dallo zoo di New York, sono ancora in Kenya, impegnati a celebrare il compleanno di Alex il leone. Tuttavia la lontananza da casa inizia a farsi sentire, tanto da spingerli a decidere di lasciare il Kenya per tornare a New York. Detto fatto, il gruppo lascia il Kenya decidendo di raggiungere i pinguini a Montecarlo. Qui, però, succede l'irreparabile. Gloria, in un momento di distrazione, terrorizza gli ospiti di un casinò di Montecarlo catapultandosi sulla folla. Alex, Gloria ed il resto del gruppo riescono a fuggire, seminando le loro tracce ma la polizia di tutta Europa li cerca per catturarli. A capo dell'operazione c'è la perfida Chantal DuBois che, segretamente, mira a catturare Alex per arricchire la sua collezione di trofei. Nel disperato tentativo di sopravvivere, il gruppo sale a bordo di un convoglio ferroviario che ospita la troupe di un circo diretto a Roma. Riusciranno a seguirea Chantal e a fare ritorno a casa a New York?

