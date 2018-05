MARCO BOCCI NON SARÀ AL SERALE DI AMICI/ Ecco perché: Arisa al suo posto nella commissione esterna

Marco Bocci questa sera non sarà presente nella quinta puntata del serale di Amici 2018. A sostituirlo ci sarà Arisa, che prenderà il suo posto fra i membri della commissione esterna.

05 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Marco Bocci

Questa sera, nel corso del quinto serale di Amici 2018, uno dei membri della giuria non sarà presente nel parterre: si tratta di Marco Bocci, che come annunciato qualche ora fa da Dagospia, è stato costretto a rinunciare alla diretta a causa di un banale malanno stagionale. "Possiamo anticiparvi che nella quinta puntata del talent show di Canale 5 non ci sarà il belloccio Marco Bocci, l’attore colpito dall'influenza si ferma in infermeria", si legge sulle pagine del noto settimanale in un articolo a firma di Giuseppe Candela. La produzione di Amici, tuttavia, ha già annunciato che la poltrona del divo di "Squadra Antimafia" non resterà vacante e, nel corso della puntata di stasera, a fare le sue veci sarà Arisa. Sarà infatti proprio lei a sostituire Marco Bocci fra i membri della commissione esterna, anche se il suo posto nel parterre, già a partire dalla puntata di sabato prossimo, dovrebbe tornare al legittimo proprietario.

ARISA AL SUO POSTO NELLA COMMISSIONE ESTERNA

Una banale influenza: sarebbe questo il motivo che questa sera terrà Marco Bocci lontano dalla diretta del serale di Amici 2018. Il noto membro della commissione esterna del talent di Maria De Filippi, infatti, così come annunciato nelle scorse ore, stasera salterà il quinto appuntamento, ma in base alle sue condizioni di salute dovrebbe tornare in giuria già a partire dalla prossima settimana. L'assenza di Marco Bocci nel serale di Amici si unisce ad altre due importanti defezioni, dal momento che Maria De Filippi questa sera dovrà rinunciare a Gino Paoli, che avrebbe dovuto duettare con i ragazzi della squadra blu (sarà sostituito da Ermal Meta), e Nadia Toffa, assente per una serie di motivi professionali molto importanti. Marco Bocci, protagonista del parterre del talent di Canale 5, nell'ultima puntata si è ritrovato fianco a fianco alla sua ex Emma Marrone, che pur di sdrammatizzare non ha esitato a far ricorso all'ironia.

