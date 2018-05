MASSIMILIANO MORRA E SARA DI VAIRA/ Video: "Se scocca la scintilla..." (Ballando con le stelle 2018)

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira sembrano essere sempre più affiatati a Ballando con le stelle 2018. Che la nuova coppia dell'anno sia finalmente in arrivo?

05 maggio 2018 Francesco Agostini

Massimiano Morra & Sara Di Vaira

Tra le coppie più hot di questa edizione 2018 di Ballando con le stelle c'è sicuramente quella formata da Massimiliano Morra & Sara di Vaira. Nella semifinale i due proseguiranno il percorso iniziato fin dalle prime battute del programma tv targato Rai, che li vede affiatatissimi dentro e fuori dalla pista di ballo. Non è un caso, infatti, che i due siano chiacchieratissimi nel mondo del gossip per via di quel legame che sembra andare ben oltre il mero lato professionale. Ballando è essenzialmente un talent, e questo si sa, ma oltre al lavoro non di rado si è andati oltre, sconfinando nel lato sentimentale. Lo sa benissimo la ballerina Sara Di Vaira, che proprio qui in casa Rai ha visto nascere diversi amori fra un passo di danza e l'altro. Perché, si sa, il ballo non è altro che il preliminare perfetto per qualcos'altro di decisamente più sensuale. Che anche questa volta amore e lavoro si siano profondamente intrecciati tra loro? Cerchiamo di capirlo meglio.

TRA MASSIMILIANO MORRA E SARA DI VAIRA È SOLO AMICIZIA?

Il feeling che esiste tra Sara Di Vaira e Massimiliano Morra è innegabile, si taglia col coltello. I due quando ballano sembrano essere particolarmente presi l'uno dall'altro e diversi giornali scandalistici hanno già scommesso su di loro come nuova coppia dell'anno. Sara Di Vaira, sulle pagine di Gossipetv.com però, ci ha tenuto a mordere il freno e a tenere a bada le notizie incontrollate sul loro conto. Ecco come si è difesa la bella e sensuale ballerina di Ballando con le stelle: "Al momento tra me e Massimiliano c'è solo una bella amicizia e niente di più. Ultimamente mi ha fatto preoccupare per quel brutto incidente d'auto, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze sulla sua salute. Massimiliano ha riportato un edema cerebrale che per qualche tempo gli ha impedito di compiere al meglio i movimenti, ma non si è rotto nulla. L'importante è che lui adesso stia bene." Una Sara Di Vaira particolarmente preoccupata, quindi: che sotto ci sia qualcosa di più?

ALLO SCOPERTO

In amore, si sa, vince chi fugge, e in questo momento tra i due chi sembra fuggire di più è senza ombra di dubbio Sara Di Vaira, di certo avvezza a situazioni del genere. Ricordiamo, infatti, che nell'edizione di qualche anno fa la bella ballerina aveva incontrato l'amore sempre qui, a Ballando con le stelle. A cadere fra le sue braccia era stato l'ex calciatore della Roma Marco Delvecchio, con il quale aveva intrecciato una breve e passionale storia d'amore, poi terminata senza lasciare evidenti strascichi. Che Sara Di Vaira abbia un fascino particolare è noto, e ce lo conferma lo stesso Massimiliano Morra che, praticamente, esce allo scoperto. Ecco le sue parole, riportate sempre dal sito internet Gossipetv.com: "Ballando con le stelle ci insegna che una relazione sentimentale o un amore possono nascere davvero in un momento qualsiasi. Io, da parte mia, non pongo freni né mi metto limiti. Se dovesse scoccare la scintilla non la terrò di certo a bada." Più chiaro di così! Qui il video della coppia.

