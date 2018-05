MISSION TO MARS/ Su Iris il film Gary Sinise e Tim Robbins (oggi, 5 maggio 2018)

Mission to Mars, il film in onda su Iris oggi, sabato 5 maggio 2018. Nel cast: Gary Sinise, Tim Robbins e Don Cheadle, alla regia Brian De Palma. La trama del film nel dettaglio.

05 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST GARY SINISE

Il grande cinema di fantascienza approda su Iris in seconda serata, alle 23.35, con la pellicola Mission To Mars, ambientata in un futuro prossimo che vedrà l'uomo approdare su Marte, il Pianeta Rosso. La regia è stata curata da un grande della cinematografica americana come Brian De Palma, il soggetto e la sceneggiatura sono stati creati ad opera di Jim e John Thomas famosi per aver dato vita alla famosissima serie cinematografica legata a Predator. Nel 2001 hanno anche curato la sceneggiatura di Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche. Nel cast dei protagonisti principali figura anche Gary Sinise, già apparso in un'altra pellicola fantascientifica di successo come Apollo 13. Dopo la chiusura della serie tv CSI New York, di cui è stato protagonista, dal 2016 fa parte del cast di Criminal Minds. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MISSION TO MARS, LA TRAMA DEL FILM

Dopo anni e anni di test e ricerche, nel 2020 l'umanità riesce a sbarcare su Marte. Il team di esperti approdati sul pianeta rosso devono fin da subito fronteggiare una situazione di pericolo causata da una terribile tempesta di sabbia che si concentra nei pressi di una formazione rocciosa nei pressi della regione Cydonia. La tempesta è più violenta del previsto ed uccide l'intero team , ad eccezione di Luke. Quest'ulitmo, una volta ripresosi da quanto accaduto, contatta il comando centrale per comunicare il terribile evento. Viene così organizzata una seconda spedizione di salvataggio che raggiunge il pianeta rosso dopo circa un anno. Nel corso di quei lunghi 12 mesi, Luke ha cercato di approfondire quanto accaduto nei pressi della regione di Cadonya, scoprendo che il suono emesso dalla montagna corrisponde ad una sorta di test che deve necessariamente essere risolto per poter accedere alll'interno della montagna.

© Riproduzione Riservata.