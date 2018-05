Matteo, Zic e Luca eliminati, Amici 2018 / Video, serale di fuoco: quattro eliminazioni e forti polemiche

Amici 2018, serale 5 maggio: Matteo, Zic e Luca eliminati, caos in studio e pubblico in rivolta. "Com'è possibile eliminare il più amato dal pubblico?"

05 maggio 2018 Anna Montesano

Matteo Cazzato, Amici 17

Colpo di scena nella nuova puntata del serale di Amici 17. Non una, non due, non tre ma ben quattro eliminazioni questa sera e soltanto nella prima fase della serata, alla fine della prima sfida a squadre. Valentina Verdecchi prima, Matteo Cazzato e Zic poi, per finire con Luca sono gli eliminati di questa prima sfida a squadre. Un inizio che nessuno si aspettava e che sta scatenando grandissime polemiche sia nella commissione esterna che nel pubblico a casa. L'uscita di Matteo, in particolare, sta scatenando grossissime critiche, proprio perchè il cantante della squadra Blu è da sempre uno dei più amati e votati dal pubblico a casa.

WEB IN RIVOLTA

Lo confermano migliaia di commenti da parte di fan di Amici riversatisi sul web per dire la propria. In molti sono delusi dalla piega che quest'anno sta prendendo il programma: "È vergognoso!!!! È una vergogna! Rudy per te non ci sono parole! Vogliamo sia il pubblico che scelga non i professore che tirano acqua al loro mulino!!! È una vergogna..uscito Matteo un vero talento lasciamo che vincano quelli che usano auto tunes...basta cambio canale"; e ancora "Avrebbe vinto se avesse votato il pubblico. Ma non ha case discografiche che lo sostengono quindi viene sbattuto fuori." La polemica sta infiammando il web, che non può credere al fatto che uno dei ragazzi più amati dal pubblico a casa sia stato buttato fuori dalla gara in questo modo e senza dare importanza alle persone che guardano da Casa.

