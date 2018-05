NATHALIE GUETTA E SIMONE DI PASQUALE/ "Camminare da femmina il mio obiettivo" (Ballando con le stelle 2018)

Video, Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale continuano a stupire a Ballando con le stelle 2018 nonostante le evidenti difficoltà tecniche. Solo effetto simpatia?

05 maggio 2018 Francesco Agostini

Nathalie Guetta & Simone Di Pasquale

A Ballando con le stelle 2018 ci sono tante strane coppie, ma quella di Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale probabilmente le batte tutte. Certamente non per colpa di Simone Di Pasquale che è un ballerino esperto ed oramai uno dei volti noti di un programma-cult come Ballando con le stelle. Il ballerino, infatti, in casa Rai è oramai sempre più a suo agio e si vede. Di certo, invece, il problema è Nathalie Guetta che siamo tutti abituati a vedere nei panni della Perpetua di Don Matteo e che, francamente, stride parecchio come ballerina. Il giudizio non è solo nostro ma, ovviamente, anche quello del pubblico e della severissima giuria (Selvaggia Lucarelli in primis, con la sua lingua tagliente e affilata). Ma, non si sa come, la tenera Perpetua è arrivata sino alla semifinale e adesso che il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Riuscirà la sorella del DJ più famoso del mondo d arrivare in finale e a sorpendere tutti nonostante le sue movenze a dir poco mascoline e dinoccolate? Qui il video dell'ultima puntata.

USCIRE DAL PERSONAGGIO

Quando ha deciso di oartecipare a questo particolare talent show, Nathalie Guetta non aveva di certo intenzione di arrivare in semifinale o addirittura di tentare di vincere il tanto ambito premio. A dire la verità le ambizioni dell'attrice francese (ma anche un po' italiana dopo tanti anni) erano ben altre. Principalmente il primo step consisteva nel farsi conoscere al mondo come Nathalie e non come l'attrice di Don Matteo, la famigerata Perpetua dalle vaghe ascendenze manzoniane. Chi interpreta un ruolo per tanto, tantissimo tempo corre il rischio di rimanervi intrappolato per sempre e di restare etichettato per tutta la vita. Un po' come è successo al Dawson di Dawson's creek o allo Sheldon Cooper di Big Bang Theory. Ad oggi possiamo tranquillamente affermare che questo step è stato superato a pieni voti: l'attrice francese si è fatta conoscere per quello che è veramente e ci ha strappato più di un sorriso per le sue interpretazioni goffe e strampalate. E' sempre un inizio!

MOVENZE DA 'FEMMINA'

Il secondo obiettivo era, ovviamente, quello di imparare a ballare, cosa più che ovvia per chi decide di partecipare a un programma seguitissimo come Ballando con le stelle. Su questo punto possiamo avere dei più che leciti dubbi, visto che la missione non pare proprio essere riuscita al massimo delle sue potenzialità. Anzi. Nonostante la bravura di un supporto come Simone Di Pasquale, Nathalie Guetta non sembra aver fatto tantissimi progressi in questo senso. Certo, rispetto all'inizio qualcosa è migliorato ma siamo ancora ben lontani dalla definizione canonica di 'ballo'. Molto lontani. D'altronde le aspettative dell'attrice francese non erano affatto alte, come lei stessa ha dichiarato alla rivista 'Tv, Sorrisi e Canzoni': "Quando sono venuta qui non avevo grandi ambizioni, anzi. Uscire da Ballado con le stelle riuscendo a camminare come una vera e propria femmina sarebbe un traguardo davvero ragguardevole per quanto mi riguarda." Sì, insomma... basta accontentarsi.

