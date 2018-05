NCIS Los Angeles 9/ Anticipazioni del 5 maggio 2018: un problema al napalm per la squadra di Callen

NCIS - Los Angeles 9, anticipazioni del 5 maggio 2018, in prima Tv su Rai 2. La squadra deve fermare un gruppo di eco terroristi prima che attacchi la città.

NCIS Los Angeles 9, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS - LOS ANGELES 9, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 5 maggio 2018, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 9, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "Un posto migliore". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Nell (Renée Felice Smith) e Eric (Barrett Foa) stanno organizzando gli addobbi per il quartier generale, in previsione dell'arrivo del Natale. Hidoko (Andrea Bordeaux) li avvisa però che la Mosley (Nia Long) non gradirà la sua iniziativa e che potrebbe prendere dei provvedimenti per i due analisti, che cercano quindi di nascondere tutto. Subito dopo, la corrente salta in metà della città e si scopre che è stato provocato da un gruppo di hacker, pronto a mettere al buio anche il resto di Los Angeles. Più tardi, Eric cerca di dare consigli a Sam (LL Cool J) sull'acquisto di una nuova barca su cui intende trascorrere le feste con i figli. I due cercano di capire di più sull'attacco hacker, mentre Nell viene convocata in ufficio dalla Mosley per via di un pacco pieno di addobbi che ha trovato negli uffici. Le impedisce però di riprendere la scatola come vorrebbe, non convinta dal suo confuso discorso su Hetty ed il suo presunto odio per il Natale. Eric e Sam intanto scoprono che gli hacker potrebbero aver agito dall'interno della società elettrica e i sospetti si concentrano in particolare su un dipendente che è tornato a casa subito dopo aver timbrato il cartellino. Intanto, Deeks (Eric Christian Olsen) e Kensi (Daniela Ruah) litigano per via dell'imposizione della donna di farsi solo un regalo per risparmiare in previsione del matrimonio. Dopo aver placcato Edgar Parsons (Eli Blidner), Deeks e Kensi cercano di capirne di più sugli hacker ed il loro vero obbiettivo. Scoprono così che si tratta in realtà di un diversivo, ideato da una donna che ha contattato l'informatico alcuni giorni prima. La squadra intuisce quindi che la donna misteriosa ha creato il blackout per distogliere l'attenzione del suo vero obbiettivo. Callen scopre inoltre che Finn (Uriah Shelton) potrebbe essere connesso con il caso, dato che risulta scomparso da casa. Nell riesce a trovare un furgone di sua proprietà in una zona particolare della città, dove l'agente trova del materiale rubato. Nel frattempo, la Mosley continua ad indagare sul piano segreto di Nell e Hidoko, sicura che stiano nascondendo qualcosa. L'analista invece spiega all'agente che lei ed Eric vogliono con forza festeggiare il Natale e addobbare l'albero per mettere da parte il dolore provato per la morte di Granger. Le due vengono quasi sorprese dalla Mosley, che seguendo delle tracce di addobbi sta per scoprire la verità. Una volta rintracciata al sconosciuta, Sam conferma che si tratta di Alicia Fuentes (Lisandra Tena), la sorella del maggiore narcotrafficante della zona. Per poter incastrare il cartello, l'intera squadra è costretta ad agire sotto copertura ed introdursi nella villa di Jose Fuentes (Alejandro Cardenas), che ha organizzato la propria evasione solo per poter ritornare dalla famiglia. Risolto il caso, la Mosley continua a pensare al figlio che ha dovuto lasciare, perchè portato altrove dal marito. Callen invece ferma Finn, sicuro che abbia ripreso a rubare. Scopre invece che ha fatto tutto per rendere migliore il giorno di Natale per gli orfani dell'istituto.

ANTICIPAZIONI DEL 5 MAGGIO 2018, EPISODIO 12 "UN POSTO MIGLIORE"

La squadra dovrà affrontare un nuovo caso scottante, collegato con un attacco con il napalm che potrebbe annientare ogni forma di vita in città. L'unico a non prendere parte alle indagini sarà Deeks, diretto a Los Angeles per uno strano corso di formazione obbligatoria. Un nuovo smacco degli ammiratori della coppia Deeks e Kensi, che dovranno fare a meno del primo ancora una volta. Questo permetterà però all'ex cecchia di emergere nella trama e soprattutto di scoprire qualcosa di più su Hidoko, che sta prendendo sempre di più le distanze dalla Mosley per integrarsi con il resto del gruppo. Sulla scena del crimine, Callen trova delle tracce che conducono il team fino ad un 20enne, ritrovato morto dalla Polizia. Il ritrovamento di ingredienti per realizzare il napalm nel suo armadio spinge la squadra verso un'unica domanda: chi è entrato in possesso della sostanza?

