NOEMI / Il suo ultimo singolo e il tour estivo nei teatri (Verissimo)

Noemi è oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissmo: il suo nuovo singolo 'Porcellana' e i progetti per l'estate 2018 con il nuovo tour nei teatri italiani.

05 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Noemi (Facebook)

Silvia Toffanin ospiterà questo pomeriggio a Verissimo la cantante Noemi, con la quale si confronterà riguardo i suoi ultimi successi musicali e non solo. L'artista, balzata alle cronache grazie alla partecipazione ad X Factor e al ruolo di giudice a The Voice of Italy, avrà la possibilità di raccontare qualche dettaglio in più sul suo nuovo singolo 'Porcellana', quarto estratto dall'album 'La Luna'. Il brano, come spiegato dalla stessa artista in una recente intervista rilasciata a Fanpage.it, parla di un argomento molto diffuso e delicato della quale la stessa Noemi è stata vittima qualche anno fa in occasione di una sua partecipazione del Festival di Sanremo: gli attacchi di panico. Lo ha chiarito proprio la rossa cantante: "Questi maledetti attacchi di panico sono, secondo me, uno dei mali del secolo. Viviamo una realtà molto slegata dall'idea di natura e secondo me tante cose ce le perdiamo e quando ci perdiamo una cosa importante, all'interno del nostro percorso, ci vengono gli attacchi di panico. Il mio percorso umano è stato quello di tornare indietro e di cercare di capire quello che mi ero persa ".

NOEMI E IL TOUR ESTIVO

Noemi arriva oggi a Verissimo per raccontare qualche dettaglio in più sull'album 'La Luna', che nelle prossime settimane diventerà anche un attesissimo tour estivo. L'artista ha infatti ufficializzato le date che la porteranno in diverse località italiane a partire dalla data zero prevista a Pisa il prossimo 25 maggio. Successivamente sarà la volta del Teatro Degli Arcinboldi il 29 maggio a Milano e l'auditorium Parco della Musica il 30 maggio a Roma. La cantante farà tappa anche a Saint Vincent (Aosta) il 1° giugno, a Castellana Grotte (Bari) il 22 luglio e via via fino al 5 agosto a Pagliare Del Tronto. Come da lei stessa confermato nell'intervista a FanPage, il rapporto con il pubblico è molto importante e ne sentiva molto la mancanza nei mesi in cui è stata assente dal palco: "Sono contenta perché per me è un anno di riscoperte, non vedo l'ora di cantare dal vivo, ho dei problemi di energia. Mi piace molto, non dovrei dirlo ma io lo farei anche gratis".

© Riproduzione Riservata.