Nadia Toffa, perchè non c'è ad Amici?/ "Piccole sfighe, ma non mollo. Appuntamento a sabato prossimo"

Nadia Toffan ha annunciato sui social la sua assenza al quinto serale di Amici 17 in qualità di ospite: appuntamento rimandato a sabto 12 maggio, ecco perché.

05 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Nadia Toffa

Ancora una piccola battuta d’arresto per Nadia Toffa che non sta attraversando un periodo facile per la sua salute. La iena più famosa d’Italia sta continuando a sottoporsi ad una serie di cure per combattere il tumore che l’ha colpita e non essendo ancora in perfetta forma ha annunciato la sua assenza nel quinto serale di Amici 17. Nadia Toffa, infatti, avrebbe dovuto partecipare, in qualità di ospite, alla puntata odierna del programma di Maria De Filippi. Come ha annunciato lei stessa, però, l’appuntamento salta. A causa di quelle che la Toffa definisce “piccole sfighe”, l’ospitata è stata rimandata a sabato 12 maggio quando andrà in onda il sesto serale di Amici 17. Non è il primo appuntamento che la conduttrice è costretta a saltare a causa dei suoi problemi di salute. Tornata al timone de Le Iene show lo scorso febbraio, poche settimane fa ha dato forfait saltando una puntata del programma e lasciando la conduzione ai colleghi. Nonostante le battute d’arresto, però, Nadia non ha alcuna intenzione di mollare.

NADIA TOFFA SPIEGA PERCHE’ NON C’E’ AD AMICI 17

Maria De Filippi, dopo aver saputo del malore che aveva colpito Nadia Toffa lo scorso dicembre, le aveva fatto gli auguri di pronta guarigione durante una puntata di Tu sì que vales. Per lanciare un messaggio importante ai giovani che seguono Amici, Queen Mary ha deciso d’invitare Nadia al serale. La sua presenza, prevista per questa sera, è stata tuttavia rimandata a sabato prossimo. “Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea. Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio. Gli appostamenti di certo continuano a oltranza e Amici di sicuro va rimandato a sabato prossimo. Ma vi aggiorno, peccato”, ha fatto sapere la Toffa dai suoi canali social.

© Riproduzione Riservata.