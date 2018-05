POIROT: MEMORIE DI UN DELITTO/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 5 maggio 2018)

Poirot: Memorie di un delitto, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 5 maggio 2018. Nel cast: David Suchet, Hugh Fraser, Diane Fletcher, alla regia Andrew Grieve. Il dettaglio della trama.

05 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DAVID SUCHET

Poirot: Memorie di un delitto è il titolo della pellicola poliziesca che è stata realizata nel 2009 ed è stata proposta per il pomeriggio di Rete 4 di oggi, sabato 5 maggio 2018, dalle 16.40. La pellicola è stata affidata alla regia di Andrew Grieve mentre il cast comprende gli attori David Suchet, Hugh Fraser, Diane Fletcher e Sophie Linfield. Il titolo del film in lingua originale è "Murder on the Links", la trama è ispirata al romanzo poliziesco che la scrittrice britannica Agatha Christie, la più grande e famosa autrice di libri gialli, ha scritto nel lontano 1923 e che in lingua italiana si intitola "Aiuto, Poirot". Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

POIROT: MEMORIE DI UN DELITTO, LA TRAMA DEL FILM

Il capitano Hastings è intento a fare colazione insieme all'amico Hercule Poirot quando gli viene recapitato una lettera firmata Paul Renauld. Dal contenuto alquanto insolito della missiva, è chiaro che si tratta di una vera richiesta di aiuto, l'autore della lettera infatti, dice di essere stato raggirato da una persona molto vicina a lui. Il famoso investigatore, insieme all'inseparabile Hastings, decide di andare a far visita a monsieur Renauld. L'arrivo dei due viene notato da Martha, una giovane ragazza timida che non nasconde la sua agitazione alla vista di Poirot e del capitano Hastings. Questi, una volta giunti alla villa di Renauld, invece di essere ricevuti da un maggiordomo inaspettatamente vengono accolti da alcuni agenti di polizia e scoprono che il padrone di casa è morto poche ore prima. Il corpo senza vita di Renaud, è stato trovato quella mattina, e secondo la polizia non si è tratta di una morte naturale ma di un assassinio. Nel ricostruire i fatti accaduti nelle ultime ore, viene fuori che durante la notte qualcuno è entrato nella stanza da letto di Renauld, lo ha aggredito, trascinato fuori dalla camera e pugnalato violentemente alle spalle, sua moglie Eloise non poteva fare nulla per aiutare il marito perché era stata immobilizzata dall'assassino. Il corpo di monsieur Renauld è stato rinvenuto nel giardino di casa, ben nascosto in una buca. Quando è stato commesso il delitto, nella villa si trovavano soltanto le tre cameriere, il figlio del padrone di casa, Jack, si è trasferito per lavoro e al momento vive in Sud America, l'autista di casa e il segretario di Renauld erano in vacanza dopo un regolare permesso per cui tutti hanno un alibi di ferro. Una cameriera racconta a Poirot che, proprio la sera prima di morire, monsieur Renauld aveva ricevuto la visita di una donna, Bernadette Daubreuil, che era arrivata quando Eloise era già andata a dormire, inoltre, la giovane cameriera spiega all'investigatore che madame Daubreuil è la madre di Martha, la ragazza che si era mostrata tanto preoccupata nel vedere arrivare Poirot e il suo amico. A tutte queste notizie se ne aggiunge un'altra ancora più interessante, il famoso detective scopre che il giorno antecedente la sua morte, a casa della vittima si era presentata una donna che aveva turbato monsieur Renauld al punto da scatenare nell'uomo una collera incontenibile. Poirot deve scoprire il motivo che ha indotto la vittima ad avere tale insolita e strana reazione, considerato che, a detta di tutti, Renauld era una persona pacata e sempre in grado di controllare le sue emozioni. Sarà dura per l'ispettore Giraud, detective e funzionario della polizia francese, risalire all'identità dell'assassino prima di Hercule Poirot.

