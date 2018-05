Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati? Nessuna crisi: "Per lui provo dei sentimenti profondi"

Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati? L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi torna a parlare della sua storia d'amore con l'ex tronista.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto torna a parlare di Francesco Monte. Negli ultimi giorni, in seguito ad una diretta fatta dall’ex Madre Natura, sul web, si erano diffusi rumors su una crisi di coppia. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni settimanale Di Più, nell’ultimo numero in edicola, però, Paola ha smentito la crisi con Francesco Monte dichiarando di essere molto felice con l’ex tronista e di provare per lui dei sentimenti molto profondi. “La storia va benissimo. Da quando sono tornata in Italia non ci siamo mai lasciati. Ci separiamo soltanto quando uno dei due ha un impegno di lavoro e l’altro non può accompagnarlo”, ha detto Paola. I due, però, procedono con i piedi di piombo e non vogliono bruciare le tappe. Entrambi, infatti, escono da due storie importanti e non hanno voglia di tuffarsi in una storia a capofitto. Francesco e Paola, infatti, non si sono mai detti “ti amo”, ma a detta della Di Benedetto non sono così importante. Ciò che conta, infatti, sono i sentimenti che provano l’uno per l’altra. “Non mi ha mai detto “ti amo”. Ma Francesco mi dimostra quanto tiene a me ogni giorno, con gesti che valgono più delle parole“.

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO: NESSUNA CONVIVENZA

Francesco Monte e Paola Di Benedetto stanno ancora insieme, ma non andranno a convivere. Paola, infatti, ha deciso di condividere la casa con Rosa Perrotta. La storia d’amore con Francesco Monte, infatti, continuerà a viverla a distanza. “Capita di fare i salti mortali, fra treni e aerei, anche solo per vederci poche ore. Ma va bene così, vogliamo fare le cose con calma. Proprio perché è una storia cui entrambi teniamo molto, stiamo cercando di farla crescere piano piano, senza rischiare di bruciare le tappe”, ha chiarito Paola. “Per lui provo dei sentimenti molto importanti e profondi, che crescono giorno dopo giorno. Se penso al mio futuro, mi vedo accanto a lui: non riuscirei più a immaginare la mia vita senza”, ha concluso l’ex naufraga dell’Isola.

