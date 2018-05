Paolo Fox/ Oroscopo del weekend 5-6 maggio: Gemelli bel cielo, Cancro fortunato e gli altri segni

05 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo del weekend di Paolo Fox

Andiamo a vedere l'oroscopo del weekend seguendo quanto raccontato da Paolo Fox Ariete: tre stelle in tutti i parametri. Questo è un pò l'andamento di quello che si sta vivendo. Vi sono delle giornate positive in cui nessuno può fermare il segno e si è pieni di energia, mentre ve ne sono delle altre in cui sono molte le opposizioni. Quando si è così spesso fate delle discussioni anche se sono banali. Domenica quattro stelle in amore, tre stelle nel lavoro e tre stelle nella fortuna. Vi è un leggero recupero nell'ambito dell'amore. Le cose non è che sono negative, ma il segno si sente particolarmente stanco perché vorrebbe delle garanzie che però ora non ci sono. Il voto di questa settimana è sette. Toro: amore quattro stelle, lavoro e fortuna cinque stelle. Si è davvero molto forti e nei prossimi giorni lo si sarà anche di più. Anche coloro che sono più conservatori, il transito di Urano permetterà di liberarsi di molti pesi chiudendo delle situazioni che non sono più adatte. Dal punto di vista fisico ci si deve tutelare un pò nell'energia perché la si è utilizzata troppo per gli altri. Domenica se c'è una storia d'amore importante bisogna farsi avanti, infatti in amore avrete cinque stelle, lavoro cinque e fortuna quattro stelle. Voto complessivo della settimana nove.

Gemelli: amore cinque stelle, lavoro e fortuna quattro stelle. C'è un bel cielo. Ci si vuole divertire e non rimanere chiusi in casa assorti nelle emozioni. In questo weekend si potrebbero frequentare anche delle persone carine e sviluppare l'amore dato che Venere è nel segno. Si da vita però ad amori concreti. Domenica è un weekend molto importante per fissare un incontro con cinque stelle in tutti i parametri. Probabile che può tornare indietro qualcuno che ha messo da parte. Torna anche una forte intimità nelle coppie che hanno vissuto un momento di crisi. Voto complessivo della settimana otto. Cancro: amore quattro stelle, lavoro tre stelle, fortuna cinque stelle. Si è tra il gruppo di segni che si sentono leggermente sospesi. Si sente una certa tensione che ora si vuole superare. Per questo ci si trova a discutere. Se ci sono di fronte delle persone che non sono d'accordo o non comprendono il caso di ritirarsi. Domenica c'è un cielo importante con quattro stelle in tutti i parametri. Vi invita alla tranquillità. Anche dal punto di vista esteriore vi si vuole vedere diversi. Voto complessivo della settimana sette.

CIELO POSITIVO PER IL LEONE, BILANCIA IN DIFFICOLTÀ

Leone: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna cinque stelle. C'è un cielo molto positivo. Si è posizionati nella classifica settimana al primo posto. Si è davvero molto forti, ma anche molto ingenui. Chi conosce i nati sotto questo segno sa che Si è molto disponibili. Troppe volte si è creduto in persone sbagliate. Ora è il momento di essere concreti e di convogliare le energie per le persone giuste. Domenica è leggermente al ribasso con tre stelle in tutti i parametri. Voto complessivo della settima sette e mezzo. Vergine: amore e lavoro quattro stelle, fortuna cinque stelle. Vi è una Luna che appare positiva. C'è sempre un'esigenza di perfezionismo e questo porta molte volte ansia sia se le cose vanno bene sia se vi sono dei problemi. In amore chi deve fare un passo importante vorrebbe avere delle enormi garanzie. Domenica sarà una bellissima giornata con cinque stelle in amore e lavoro e quattro stelle in fortuna. Voto complessivo otto e mezzo.

Bilancia: quattro stelle in tutti i parametri. C'è una sorta di pesantezza nel fare le cose, ma comunque si sta muovendo qualcosa. Non è un cielo molto positivo, si è tra i primi posti perché comunque sono arrivate una serie di conferme e più energia. E' necessario cercare comunque di superare i dubbi e i pensieri che assillano. Domenica amore e fortuna quattro stelle, lavoro cinque stelle. Voto complessivo della settimana sette. Scorpione: quattro stelle in amore e lavoro, fortuna cinque. Il segno è davvero forte in amore e nel lavoro. L'obbligo è essere attenti solo all'ambito fisico, dato che alcuni hanno vissuto degli sbandamenti forse per le troppe cose che stanno vivendo. Una persona al fianco ora dovrebbe dimostrare solo molta energia. C'è da stare lontani da soggetti deboli. Domenica quattro stelle in amore, tre stelle nel lavoro e quattro stelle nella fortuna. Voto complessivo sette e mezzo.

SAGITTARIO DIFFICOLTÀ IN AMORE, PESCI PROBLEMA DI COPPIA

Sagittario: quattro stelle in amore e lavoro, cinque stelle nella fortuna. E' un periodo difficile per quanto riguarda i sentimenti. Non significa per forza delle separazioni, ma vi sono una serie di discussioni. Puntate le risorse migliori sul lavoro, dato che qualunque progetto costruito adesso può dare dei grandi risultati. In amore domenica vi sarà un miglioramento con quattro stelle in amore, e cinque in lavoro e fortuna. Voto complessivo sette e mezzo. Capricorno: vi sarà un miglioramento con quattro stelle in amore, cinque nel lavoro e quattro nella fortuna. Finalmente si è di nuovo protagonisti di sé stessi. A marzo ed aprile si è messo molto in discussione ma ora si riescono a tracciare nuove realtà. Domenica cinque stelle in amore e lavoro, quattro stelle nella fortuna, con una situazione in netto miglioramento. Voto complessivo della settimana sette e mezzo.

Acquario: tutti i parametri a quattro stelle. C'è un cielo molto positivo, ma si appare ribelli. Ci si potrebbe trovare in contrasto con gli altri. Vi è una sorta di tormento che porta poi a una grande soluzione. La giornata di domenica lascia all'acquario una capacità di scelta con amore quattro stelle, lavoro cinque stelle fortuna quattro stelle. Voto complessivo otto. Pesci: amore tre stelle, lavoro quattro stelle, fortuna cinque stelle. E' probabile che ci sia un problema nelle coppie che riguarda l'ambito sia psicologico che fisico. Se vi è una distanza dal punto di vista fisico è forse dovuto al fatto che si è troppo presi dal punto di vista lavorativo. Chi ha investito in risorse e in attività entro si deve avrà una scelta da fare con un grande cielo a vostro favore. E' una settimana in cui dovete stare attenti solo dal punto di vista fisico. Domenica vi sarà un miglioramento con quattro stelle in amore e lavoro e cinque stelle nella fortuna. Voto complessivo della settima otto.

