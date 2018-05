RITORNO AL FUTURO - PARTE III/ Su Italia 1 il film con Michael J. Fox (oggi, 5 maggio 2018)

Ritorno al futuro - Parte III, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 5 maggio 2018. Nel cast: Michael J. Fox, Christopher Allen Lloyd ed Elizabeth Shue, alla regia Robert Zemeckis.

05 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pre serale di Italia 1

NEL CAST ANCHE CHRISTOPHER ALLEN

Il film Ritorno al futuro - Parte III va in onda su Italia 1 oggi, sabato 5 maggio 2018, alle ore 19.00. Una pellicola di fantascienza e avventura uscita nel 1990 ed è la terza parte di una trilogia che negli anni ottanta ha avuto un successo clamoroso, tutti e tre gli episodi sono stati diretti dal regista statunitense Robert Zemeckis. Protagonista assoluto è il giovane attore canadese Michael J. Fox, insieme a lui hanno recitato Christopher Allen Lloyd, Elizabeth Shue, Mary Steenburgen, Lea Thompson e Thomas F. Wilson, a quest'ultimo è stato assegnato il premio Saturn Award come "migliore attore non protagonista". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RITORNO AL FUTURO - PARTE III, LA TRAMA DEL FILM

Marty McFly è nel 1955 dove è stato lasciato da Doc che è stato condotto dalla sua macchina nel Vecchio West, nel 1885. Non potendo tornare al 1985, Marty non può che rivolgersi al Doc del 1955. Dopo vari tentativi, Marty riesce a convincere il giovane Doc di essere arrivato dal 1985 a bordo di una macchina del tempo che il Doc del futuro ha inventato. Finalmente il Doc del 1955 si convince e decide di aiutarlo. La DeLorian è nascosta, fin dal 1885, in una vecchia grotta. Insieme la recuperano e fanno in modo che possa ripartire per portare Marty direttamente nel 1985. Ma qualcosa scombina i piani, Marty scopre, grazie a dei vecchi giornali, che il Doc tornato indietro nel 1885 sarà ucciso poco dopo il suo arrivo e decide di tornare indietro nel tempo per salvare il suo vecchio amico. Con vestiti che fanno pensare al Vecchio West e dandosi un nome di tutto rispetto, "Clint Eastwood", Marty arriva nel 1885 e le prime persone che incontra sono degli avi della sua famiglia, i primi McFly arrivati in America dalla Scozia. Trovare Doc sarà facile, è diventato il maniscalco della città. Appena i due si incontrano, Marty spiega subito all'amico quello che accadrà di lì a pochi giorni, Doc sarà ucciso in duello da Buford "Cane Pazzo" Tannen, antenato del Bif del 1985. Decisi a scappare dal Vecchio West, i due ritornano alla DeLorian ma scoprono che il serbatoio della benzina si è danneggiato e la macchina è a secco. Il problema diventa più grande, senza benzina la DeLorian non può raggiungere le 88 miglia orarie necessarie per avviare il viaggio nel tempo. Dopo varie congetture, i due capiscono che c'è un solo modo per raggiungere quella velocità nel Vecchio West, essere spinti dal treno. Marty e Doc decidono così di andare alla stazione e chiedere al macchinista quale velocità raggiunga quella prima macchina a vapore scoprendo che può arrivare, con le giuste condizione, alle 90 miglia orarie. Soddisfatti della scoperta, i due si dirigono verso casa per elaborare il piano ma lungo la strada si imbattono in una maestra che sta per cadere in un burrone e la salvano. Scopriranno che quella donna era famosa nella storia proprio per essere morta in quel burrone. Doc capisce di aver fatto qualcosa che potrebbe cambiare la storia ma ormai è tardi e, per di più, i due si innamorano. Arriva il giorno del duello, Doc si salva grazie a Marty che affronta Buford al suo posto. Non resta che tornare al 1985 ma sarà solo Marty a farlo. Doc, infatti, innamoratosi di Clara, decide di trasformare la locomotiva in una seconda macchina del tempo e viaggiare con lei per il resto delle loro vite senza che questo possa alternare il percorso della storia.

