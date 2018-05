Robozao, Ballando con le stelle 2018/ Il ballo con Paolo Belli fa sorridere anche Milly

Alto 3 metri, capace di cantare, ballare e presentare, Robozao è ormai il terzo conduttore, insieme a Milly Carlucci e Paolo Belli, di Ballando con le Stelle 2018.

Robozao a Ballando con le Stelle 2018

Beniamino dei bambini, Robozao è comparso anche nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle 2018. La nemesi di Paolo Belli ha fatto questa volta un'entrata in grande stile e non si è limitato ad apparire sul palco dietro l'annuncio della conduttrice. Il suo ingresso è stato infatti affidato a una coreografia colorata ad opera del Progetto Danza Academy, composto da quattro ballerine incontrate nell'iniziativa Ballando On The Road che precede il debutto dello show sul piccolo schermo. Giulia, Ilenia, Elisa e Giulia hanno ballato al ritmo di Waka Waka, la hit lanciata da Shakira nel 2010 e colonna sonora ufficiale del Fifa World Cup di quell'anno. Le quattro danzatrici hanno preferito arricchire la loro performance con danza ritmica e artistica, utilizzando dei nastri dalle sfumature infuocate per creare il terreno fertile per Robozao e le sue irriverenti battute. Una volta finita la musica, Robozao ha infatti preso in giro in modo bonario Belli, sottolineando che le quattro ballerine erano in realtà sue vecchie fiamme. Subito dopo, i due amici/nemici si sono lanciati nell'ormai celebre Zao Dance, che a detta della conduttrice è diventata ormai il momento preferito dai telespettatori più piccoli.

Il ballo con Belli fa sorridere anche Milly

L'entrata di Robozao nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle 2018 è avvenuta in un momento particolare e ha forse contribuito ad ammorbidire qualche tensione in pista. La prima parte dell'appuntamento ha visto infatti Milly Carlucci in difficoltà per alcuni intoppi di tipo tecnico, nascosti ad arte ai telespettatori da casa, ma comunque importanti e tali da toglierle il sorriso. L'atmosfera creata per l'arrivo di Robozao ha permesso così alla conduttrice di mettere da parte quanto vissuto poco prima e di distendere i nervi fin troppo tesi. Anche se la Carlucci è brava a nascondere determinati tipi di emozioni, è stato il sorriso naturale che le ha provocato il siparietto comico di Robozao e Paolo Belli a permettere alla conduttrice di prendere un po' di fiato. Discutibili forse le battute del robot amante della salsa, forse fin troppo fredde e adatte per un pubblico dall'umorismo inglese. Ottima come sempre invece la possibilità che Robozao dà a Belli di esibirsi nella Zao Dance, l'unico momento in cui abbandona i panni di secondo in comando del Generale Carlucci e si lascia andare in un ballo ironico.

