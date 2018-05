Roby Facchinetti/ Il ritorno in tv ad Amici con Riccardo Fogli (Verissimo)

Roby Facchinetti, il cantante ex leader dei Pooh torna in televisione ad Amici di Maria De Filippi. Il racconto al microfono di Silvia Toffanino su Canale 5. (Verissimo)

Roby Facchinetti, Verissimo

Roby Facchinetti è ritornato ad impegnare il piccolo schermo italiano grazie all'unione con Riccardo Fogli ed all'apparizione nel serale di Amici. Il super ospite è stato fra i più acclamati della puntata, anche se la presenza dei The Kolors ha di certo infiammato con maggior forza il pubblico di giovanissimo. Questo pomeriggio, sabato 5 maggio 2018, Roby Facchinetti sarà inoltre ospite di Verissimo per parlare della sua reunion con Fogli, avvenuta già nel recente Festival di Sanremo, e non solo. Ci sarà di certo spazio per il cantante di parlare della propria carriera ed il 50esimo anniversario celebrato pochi giorni fa per la nascita della sua Piccola Katy, una delle hit che hanno contribuito alla popolarità dei Pooh. Tramontata l'epoca della band, per Facchinetti è rimasto in piedi il sodalizio con Fogli, grazie al brano sanremese Il segreto del tempo, che precede l'evoluzione della carriera dei due artisti. Facchinetti e Fogli sarebbero infatti all'opera per realizzare un nuovo duetto, come rivelato da Amici Stories di Radio 105.

ROBY FACCHINETTI E UN SUCCESSO SENZA TEMPO

Le sue canzoni continuano ad essere intonate dagli italiani: Roby Facchinetti ha di certo il merito di essere entrato nell'Olimpo della musica italiana sia come cantante che come membro dei Pooh. Pochi giorni fa, Piccola Katy ha festeggiato i suoi 50 anni di successo e sembra che la sua nascita sia legata ad un episodio particolare, che Facchinetti ha raccontato a Bergamo News. Quell'adolescente raccontata nella hit della band rimarrà una ragazzina nella memoria degli italiani e del gruppo, che hanno il merito di aver trasformato un brano pop in una leggenda che continua a conquistare il pubblico del nostro Paese. Il tutto grazie a quella poesia scritta da Valerio Negrin e rimasta intatta sul cruscotto del furgoncino che i Pooh usavano per spostarsi in quegli anni per raggiungere le location per i loro concerti. Ed è rimasta lì a lungo, come ha raccontato Facchinetti, finché un giorno non ha deciso di portare a casa quel foglietto e di mettere il testo al centro di una delle serate goliardiche e canterine con gli amici. L'improvvisazione di quella sera è rimasta poi incisa nelle registrazioni che Facchinetti era solito realizzare in quegli incontri, semplicemente per archiviare bei ricordi e riderci su durante l'ascolto. Di certo non si sarebbe immaginato che da quelle parole sarebbe nata una leggenda.

