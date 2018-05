Rossano Rubicondi, chi è il padre Claudio?/ "Non parlo con mio figlio da 3 anni" (Sabato Italiano)

Rossano Rubicondi, chi è il padre Claudio che, ospite di Sabato Italiano, ha svelato i dettagli del non rapporto che ha con il figlio da ormai tre anni.

05 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Rossano Rubicondi non parla con i genitori da ormai tre anni. Claudio Rubicondi, padre di Rossano, ospite della puntata odierna di Sabato Italiano, ha raccontato i dettagli dell’allontanamento del figlio che ha deciso di chiudere i rapporti con i genitori circa tre anni fa. Rossano, infatti, come ha spiegato il signor Rubicondi ad Eleonora Daniele, parla solo con uno dei suoi fratelli che fa da intermediario tra lui e i genitori. “Non vedo mio figlio da tre anni. Ci sono sati dei tentativi per ristabilire un certo tipo di rapporto, ma non c’è stato nulla da fare. Il giorno del suo compleanno gli ho fatto gli auguri per cercare di riavvicinarci e lui mi ha detto solo grazie”, racconta Claudio Rubicondi ad Eleonora Daniele. Il padre dell’ex marito di Ivana Trump, poi, ammette le sue colpe: “Io l'ho sempre viziato, gli ho concesso molte cose, io non l'ho mai punito, anzi alcuni atteggiamenti mi divertivano, ma forse questo è stato il mio errore che ha portato Rossano ad avere questo atteggiamento oggi”.

CLAUDIO RUBICONDI: “MIO FIGLIO ROSSANO NON MI MANCA PIU’”

A soffrire profondamente per il silenzio di Rossano Rubicondi è la madre. “L'ultima volta che Rossano è venuto qui ha detto che la sua nuova famiglia era Ivana e questo ha ferito profondamente mia moglie che è distrutta da questa situazione. Sopporta in silenzio”, ha confessato il padre di Rossano ad Eleonora Daniele. Claudio Rubicondi che ha rivelato come Rossano si sia allontanato perché ha accusato la famiglia di essersi intromesso nella sua storia con Ivana Trump, ha aggiunto ancora: “Oggi Rossano non mi manca più. Gli faccio gli auguri per la sua vita e la sua carriera”. E, infine, sulle donne del figlio, il signor Rubicondi ha concluso: “Ho conosciuto tutte le donne di Rossano, lui ha bisogno di avere una donna accanto ma poi allontana la sua famiglia e non capisco il perché”.

