Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti 5 maggio: ascolti in aumento e rinnovo già annunciato

Eleonora Daniele si prepara a fare da concorrente a Silvia Toffanin tornano alle redini di una delle ultime puntate di Sabato Italiano. La Rai ha già annunciato una nuova edizione

05 maggio 2018 Hedda Hopper

Sabato Italiano

Bocche cucite sulla nuova puntata di Sabato Italiano. Eleonora Daniele tornerà tra un paio di ore alla conduzione del programma del sabato pomeriggio ma ancora non c'è un comunicato ufficiale su quelli che saranno i temi trattati e gli ospiti che siederanno in studio al fianco della conduttrice. Sabato Italiano continua a decollare a fatica per via dello scontro diretto con Silvia Toffanin e Verissimo ma sicuramente in queste ultime settimane gli ascolti sono cresciuti molti, vuoi per via della caparbietà della conduttrice, vuoi per gli ultimi ospiti (vedi Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori) che hanno permesso un ottimo riscontro di pubblico ed un interesse crescente, ma cosa succederà nella puntata di oggi, 5 maggio?

ULTIME PUNTATE PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA, E POI?

Nonostante la partenza del Giro D'Italia, Eleonora Daniele non teme niente e anche oggi tornerà in diretta con temi importanti tra attualità e gossip e ospiti che si alterneranno in studio e in diretta con uno spazio dedicato a Ballando con le stelle a poche ore da un giro di boa importante per il pubblico che segue i vip ballerini di Milly Carlucci. Rimane il fatto che la formula è ancora vincente per Eleonora Daniele che, nel giro di valzer dei conduttori previsto per la prossima stagione tv, proprio lei tornerà al sabato pomeriggio alla conduzione del suo programma. Ci sarà modo di recuperare in ascolti riguardo al suo competitor diretto? Lo scopriremo solo a partire dal prossimo settembre quando la nuova edizione prenderà il via dopo la pausa estiva.

© Riproduzione Riservata.